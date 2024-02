LIVE Lazio-Bologna: segui la diretta testuale del match dell'Olimpico dalla ore 12.30

Presentazione e LIVE del match tra biancocelesti e rossoblù, valevole per la 25.a giornata di campionato che si disputerà allo stadio Olimpico di Roma alle ore 12.30, con le due squadre che in classifica hanno rispettivamente 42 e 37 punti. Arbitro Fabio Maresca di Napoli

Oggi pomeriggio alle ore 12.30 allo stadio "Olimpico" di Roma si disputerà il match Lazio-Bologna, valevole per la 25.a giornata del campionato di Serie A, con le due squadre che in classifica hanno rispettivamente 42 e 37 punti (padroni di casa una gara in meno).

Sono 160 i precedenti complessivi tra le due squadre con i rossoblù avanti 59-57 e 44 pareggi e che hanno vinto anche la gara d'andata giocata allo stadio "Renato Dall'Ara" con il risultato di 1-0, grazie alla rete di Ferguson al 46'. L'arbitro della sfida sarà Fabio Maresca della sezione A.I.A. di Napoli.

Dalle ore 12.30 si potrà seguire direttamente dallo stadio "Olimpico" la diretta testuale del match tra gli uomini di Maurizio Sarri e quelli di Thiago Motta.

Lazio-Bologna, probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Gila, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Aebischer, Moro; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee.

Lazio-Bologna, segui la diretta testuale del match dalle ore 12.30