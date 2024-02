Mazzarri: esonero prima del Barcellona?

Il Napoli è in una fase negativa e gli ultimi risultati sono lo specchio della società: senza idea e molto confusa. Gli uomini chiave dello scorso anno stanno mancando, Kvara e Osimhen, mentre Zielinski è stato messo fuori dalla lista Champions. A farne le spese potrebbe essere Mazzarri

La seconda vita di Walter Mazzarri al Napoli non sta andando come sperato. Arrivato come sostituto di Garcia, il 62enne di San Vincenzo è a forte rischio. Gli ultimi risultati della squadra, a oggi al nono posto con 36 punti, potrebbero essere fatali a Mazzarri che potrebbe pagare con l'esonero. Nelle ultime 8 partite in campionato sono stati solo 6 i punti raccolti dalla compagine azzurra e in finale di Supercoppa la squadra si è arresa all'Inter schiacciasassi di Simone Inzaghi.

Esonero per Mazzarri? Circolano già i nomi dei sostituti

In casa Napoli la situazione si sta facendo molto delicata e il clima che si respira non è dei migliori. Oltre al caso Zielinski, accasatosi all'Inter a parametro zero da luglio, anche Kvara e Osimhen stanno vivendo un momento poco felice e a fine anno potrebbero salutare. Verrebbe così a mancare la spina dorsale del Napoli meraviglioso di Luciano Spalletti. Mazzarri, invece, potrebbe addirittura salutare a breve. Nonostante le parole di qualche giorno fa di De Laurentiis "Mazzarri è venuto perché è un amico del Napoli, lui ha capito che quando andò all'Inter commise un errore di valutazione. Lasciatelo lavorare in pace, poi sarà quel che sarà. Scudetto? Per tornare vincenti forse ci metteremo tre anni, ma io mi impegnerò" il tecnico potrebbe salutare e a sostituirlo potrebbe essere Cannavaro o Giampaolo.