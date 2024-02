Monza-Milan, diretta tv e streaming gratis DAZN? Dove vedere Serie A

La venticinquesima giornata mette di fronte un derby lombardo, quello tra Milan e Monza. Due squadre che, in Serie A, non hanno più moltissimi stimoli, ma che vogliono comunque finire al meglio la stagione per chiudere in bellezza un buon campionato.

Domenica 18 febbraio alle ore 20:45 allo Stadio U-Power di Monza si disputerà il match Monza-Milan, valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A. I brianzoli sembrano un po' spenti nell'ultimo periodo, troppo lontani dalla zona Europa e abbastanza lontani dalla lotta per la salvezza: insomma, sembrano mancare un po' di stimoli alla squadra di Palladino. Il Milan in campionato è nel limbo allo stesso modo, ormai staccatissimo dall'Inter ma tranquillo per quanto riguarda la corsa al quarto posto.

Monza-Milan, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Thiaw, Gabbia, T.Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Marì, Caldirola; Birindelli, Gagliardini, Pessina, Zerbin; Colpani; Mota, Djuric.

Dove vedere Monza-Milan in tv e streaming, DAZN o Sky?

Il match Monza-Milan sarà visibile in diretta e in esclusiva solo su DAZN, dunque la gara sarà visibile in streaming sull'app del servizio disponibile per smartphone, pc, tablet e smart tv. Non si potrà quindi guardare il match in streaming gratis o in diretta tv in chiaro, come per ogni sfida di Serie A: si potranno ovviamente seguire gli aggiornamenti sulle pagine social delle due squadre..