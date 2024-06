Sassuolo-Napoli, streaming e diretta TV: Sky, NOW o DAZN? Dove vedere Serie A

Sassuolo-Napoli, dove vederla? Ecco tutte le info utili, la designazione arbitrale e le probabili formazioni della sfida valevole per il recupero della 21a giornata di Serie A TIM. Il calcio d'inizio del match tra la squadra di Emiliano Bigica e quella di Francesco Calzona è previsto per le 18:00 di mercoledì 28 febbraio.

Sassuolo-Napoli, dove vederla? Il fischio d'inizio della sfida tra neroverdi e azzurri è previsto per mercoledì 28 febbraio alle 18:00. La gara, valevole per il recupero della ventunesima giornata di Serie A, vedrà contrapposta la squadra di Emiliano Bigica a quella di Francesco Calzona. Gli emiliani sono reduci dalla sconfitta interna contro l'Empoli, partita che ha decretato la fine dell'era Dionisi nella squadra che ha allenato per 2 stagioni e mezzo. Il Sassuolo è attualmente terzultimo in piena zona retrocessione, pur avendo una gara giocata in meno rispetto al Verona quartultimo, sarà dunque compito di Bigica quello di risollevare la squadra da questa situazione pericolosa di classifica. I partenopei vengono invece dal pareggio contro il Cagliari, nel quale i campani si sono lasciati sfuggire i 3 punti agli sgoccioli dei minuti di recupero in seguito ad una serie di errori della retroguardia.

La direzione della gara sarà affidata a Daniele Chiffi della sezione di Padova, che sarà coadiuvato da Peretti e Imperiale. Il quarto uomo sarà Di Marco, mentre in sala VAR presenzieranno Sozza e Mazzoleni.

Dove vedere Sassuolo-Napoli in TV e streaming

La partita prevista per le 18:00 di mercoledì 27 febbraio sarà disponibile in esclusiva su DAZN. La piattaforma trasmetterà la diretta della sfida: per vederla da PC sarà possibile connettersi al sito ufficiale di DAZN, mentre per smartphone, tablet e smart TV c'è la possibilità di scaricare l'applicazione ufficiale di DAZN sullo store del proprio dispositivo. Inoltre, la piattaforma permette di usufruire dei contenuti trasmessi anche on demand, sarà quindi possibile vedere Sassuolo-Napoli anche in differita con le medesime modalità descritte sopra.

Sassuolo-Napoli, probabili formazioni

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Kumbulla, Ferrari, Doig; Thorstvedt, Matheus Henrique; Volpato, Bajrami, Laurienté; Pinamonti.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.