Serie A, gli infortunati e squalificati e della 23° giornata

Brutte notizie per Arthur, che dopo l'affaticamento muscolare entra nella lista dei giocatori infortunati in Serie A per la 23° giornata. Aggiornato anche l'elenco sugli squalificati dopo le decisioni del Giudice Sportivo. Dalla Coppa d'Africa, intanto, tornano disponibili giocatori importanti per diverse squadre in vista della prossima giornata.

Infortunati e squalificati Serie A 23° giornata. Arrivano pessime notizie per Vincenzo Italiano e la Fiorentina dall'infermeria: Arthur sarà costretto a saltare la trasferta di Lecce. Il brasiliano è l'ultimo nome ad entrare nella lista aggiornata dei giocatori infortunati e squalificati per il 23° turno di Serie A. Per ogni squadra analizzeremo quali sono i calciatori indisponibili per la prossima giornata ed i tempi di recupero con le previsioni di rientro in campo per ogni giocatore infortunato.

ATALANTA

Giocatore Infortunio Tempo di Recupero Koopmeiners Lesione al malleolo della caviglia sinistra In dubbio per la prossima giornata Hien Lesione muscolare di primo grado al bicipite femorale sinistro Salta la prossima giornata

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Lookman (in Coppa d'Africa)

BOLOGNA

Giocatore Infortunio Tempo di Recupero Soumaoro Lesione al tendine rotuleo Rientro previsto a febbraio 2024 Ndoye Problema ai flessori della coscia destra Da valutare per la 23° giornata

Squalificati: nessuno

CAGLIARI

Giocatore Infortunio Tempo di Recupero Rog Lesione del crociato anteriore del ginocchio sinistro Rientro marzo Shomurodov Frattura del secondo metatarso del piede destro Almeno tre settimane di stop Oristanio Frattura composta del quinto metatarso del piede destro Rientro fine febbraio Mancosu Intervento di ricostruzione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro Tempi di recupero da valutare Sulemana Distorsione alla caviglia Da valutare per la 23° giornata

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Luvumbo (in Coppa d'Africa)

EMPOLI

Giocatore Infortunio Tempo di Recupero Kovalenko Problema al costato In dubbio per la 23° giornata S.Bastoni Lesione di medio/basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra 3/4 settimane di stop Ebuehi Lesione di basso/medio grado del bicipite femorale della coscia destra Salta la 23° giornata Caputo Problema al polpaccio A forte rischio per la prossima giornata Destro Problema all’adduttore Salta la 23° giornata

Squalificati: nessuno

FIORENTINA

Giocatore Infortunio Tempo di Recupero Arthur Affaticamento muscolare Salta la 23° giornata contro il Lecce Castrovilli Intervento al legamento crociato Rientro da stabilire Christensen Risentimento muscolare Da valutare per la 23° giornata Sottil Problema muscolare Da valutare per la prossima giornata

Squalificati: Ikoné (salta il Lecce)

Indisponibili: Kouame (in Coppa d'Africa)

FROSINONE

Giocatore Infortunio Tempo di Recupero Bonifazi Problema fisico In dubbio per la 23° giornata Marchizza Infortunio al retto femorale sinistro Out fino a marzo Oyono Problema alla caviglia Da valutare per la 23° giornata Baez Problema fisico Salta la 23° giornata

Squalificati: nessuno

GENOA

Giocatore Infortunio Tempo di Recupero Messias Lesione traumatica all’adduttore destro Salta la 23° giornata contro l'Empoli Haps Distorsione al ginocchio Stop di un mese Martin Lesione al muscolo otturatore Stop di 20 giorni

Squalificati: nessuno

INTER

Giocatore Infortunio Tempo di Recupero Cuadrado Problema al tendine d’Achille Stop di almeno tre mesi

Squalificati: nessuno

JUVENTUS

Giocatore Infortunio Tempo di Recupero De Sciglio Lesione del legamento crociato anteriore Rientro febbraio-marzo 2024 Pogba Squalificato a causa della positività al testosterone

Squalificati: Milik (salta l'Inter), Fagioli (squalificato fino a fine stagione per il caso scommesse), Pogba (sospeso per doping)

LAZIO

Giocatore Infortunio Tempo di Recupero Zaccagni Problema alla caviglia In dubbio per la 23° giornata

Squalificati: Cataldi (salta l'Atalanta)

LECCE

Giocatore Infortunio Tempo di Recupero Demarku Crociato rotto Stagione finita

Squalificati: Ramadani (salta la Fiorentina)

MILAN

Giocatore Infortunio Tempo di Recupero Caldara Operato alla caviglia Rientro metà dicembre Kalulu Lesione del tendine retto femorale sinistro Stop di almeno 3-4 mesi Thiaw Lesione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra Stop di due mesi Pobega Operazione al retto femorale riuscita Almeno quattro mesi di stop Tomori Lesione mio-tendinea del bicipite femorale destro Oltre un mese di stop Bennacer Contrattura Da valutare per la 23° giornata

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Chukwueze (in Coppa d'Africa)

MONZA

Giocatore Infortunio Tempo di Recupero Caprari Lesione al legamento crociato anteriore Rientro nel 2024 Vignato Problema muscolare In dubbio per la 23° giornata

Squalificati: Gomez (squalificato per doping fino ottobre 2025)

Indisponibili: Machin (in Coppa d'Africa)

NAPOLI

Giocatore Infortunio Tempo di Recupero Natan Lussazione alla spalla destra Salta la 23° giornata Meret Lesione muscolare Da valutare per la 23° giornata

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Osimhen (in Coppa d'Africa)

ROMA

Giocatore Infortunio Tempo di Recupero Abraham Lesione al legamento crociato del ginocchio sinistro Rientro gennaio-febbraio 2024 Smalling Problema muscolare Salta la 23° giornata Renato Sanches Trauma distorsivo alla caviglia sinistra Salta la 23° giornata Spinazzola Lesione al quadricipite sinistro Salta 23° giornata contro il Cagliari

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ndicka (in Coppa d'Africa), Azmoun (in Coppa d'Asia)

SALERNTANA

Giocatore Infortunio Tempo di Recupero Dia Lesione muscolare di media entità del bicipite femorale sinistro Rientro col Torino Pirola Lesione muscolare di medio grado a carico del bicipite femorale sinistro 2-3 settimane di stop

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Jovane Cabral, Coulibaly (in Coppa d'Africa)

SASSUOLO

Giocatore Infortunio Tempo di Recupero Obiang Lesione alla giunzione miotendinea del bicipite femorale destro Salta la prossima giornata Defrel Distrazione al muscolo soleo della gamba sinistra In dubbio per la prossima giornata Berardi Lesione longitudinale composta del menisco mediale Stop di circa un mese Toljan Problema muscolare Salta la 23° giornata

Squalificati: Matheus Henrique (salta il Bologna)

TORINO

Giocatore Infortunio Tempo di Recupero Schuurs Lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro Stagione finita Ilic Problema alla schiena Da valutare per la 23° giornata Radonjic Problemi alla schiena Salta la 23° giornata Djidji Problemi muscolari Salta la 23° giornata Karamoh Problemi muscolari Salta la 23° giornata Buongiorno Lussazione alla spalla Rientro ad inizio marzo

Squalificati: Buongiorno (salta la Salernitana)

UDINESE

Giocatore Infortunio Tempo di Recupero Deulofeu Problema al ginocchio Tempi di recupero da valutare Ebosse Lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro Da stabilire Bijol Frattura da stress dello scafoide del piede sinistro Torna nel 2024

Squalificati: nessuno

VERONA

Giocatore Infortunio Tempo di Recupero nessuno - Tempi di recupero da valutare

Squalificati: nessuno