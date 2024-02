Verona-Juventus, streaming e diretta TV: Sky, NOW o DAZN? Dove vedere Serie A

Verona-Juventus, dove vederla? Ecco tutte le info utili, la designazione arbitrale e le probabili formazioni della sfida valevole per la 25a giornata di Serie A TIM. Il calcio d'inizio del match tra la squadra di Marco Baroni e quella di Massimiliano Allegri è previsto per le 18:00 di sabato 17 febbraio.

Verona-Juventus, dove vederla? Il fischio d'inizio della sfida tra gialloblù e bianconeri è previsto per sabato 17 febbraio alle 18:00. La gara, valevole per la venticinquesima giornata di Serie A, vedrà contrapposta la squadra di Marco Baroni a quella di Massimiliano Allegri. I veneti sono reduci dal pareggio a reti bianche maturato contro il Monza, partita che ha allungato a 4 la striscia di gare senza vittoria per Folorunsho e compagni, attualmente 18esimi nella classifica del campionato. Per quanto riguarda i piemontesi, sono 2 le sconfitte di fila rimediate contro Inter e Udinese; in entrambe le occasioni è bastato un solo gol subito per decretare il passo falso. Sono ora 10 i punti che distanziano la Juventus dal primo posto in classifica a 14 giornate dalla fine del campionato.

La direzione della gara sarà affidata a Marco Di Bello della sezione di Brindisi, che sarà coadiuvato da Lo Cicero e Moro. Il quarto uomo sarà Manganiello, mentre in sala VAR presenzieranno Guida e Doveri.

Dove vedere Verona-Juventus in TV e streaming

La partita prevista per le 18:00 di sabato 17 febbraio sarà disponibile in esclusiva su DAZN. La piattaforma trasmetterà la diretta della sfida: per vederla da PC sarà possibile connettersi al sito ufficiale di DAZN, mentre per smartphone, tablet e smart TV c'è la possibilità di scaricare l'applicazione ufficiale di DAZN sullo store del proprio dispositivo. Inoltre, la piattaforma permette di usufruire dei contenuti trasmessi anche on demand, sarà quindi possibile vedere Verona-Juventus anche in differita con le medesime modalità descritte sopra.

Verona-Juventus, probabili formazioni

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Magnani, Tchatchoua, Dawidowicz, Cabal; Duda, Serdar; Folorunsho, Suslov, Lazovic; Noslin. All. Baroni.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Rugani, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri.