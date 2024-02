Ziliani durissimo su Gatti: "Scandalo a cielo aperto, perhè Dazn non..."

La Juventus voleva ottenere il bottino pieno a Verona e invece esce con uno striminzito pareggio. Due volte in svantaggio la squadra bianconera è riuscita a pareggiare ma non a vincere. Episodio denso di critiche quello che riguarda Gatti. Le parole di Ziliani su di lui.

La Juventus voleva ritornare alla vittoria contro il Verona e invece è arrivato solamente un pareggio. La squadra bianconera è andata sotto nel punteggio per ben due volte e non è riuscita nell'intento di ritrovare i 3 punti in palio. Squadra lenta e che ha anche stranamente concesso delle occasioni di troppo al Verona. Nel finale poteva si portare a casa i 3 punti con l'occasione capitata a Chiesa, ma nel complesso squadra che sembra involuta rispetto a qualche mese fa. Nel prossimo turno di campionato la Juventus affronterà il Frosinone e proprio in questa occasione i ragazzi di Allegri potrebbero tornare alla vittoria.

Le parole di Ziliani su Gatti

Non è un momento d'oro sia per la Juventus che per Gatti. Il difensore è stato messo nel mirino della critica dopo l'episodio contro il Verona. Soprattutto da parte di Ziliani che come riporta il sito ilnapolista ha parlato non in modo "dolce" su di lui. Le parole di Ziliani: "Una gomitata rifilata da dietro, in testa, come a Kvaratskhelia un anno fa in Juventus-Napoli, a palla lontana, da cartellino rosso. Per l’ennesima volta nascosta dalla tv, con Dazn che manda un unico replay visionabile solo con cannocchiale astronomico e con l’esperto arbitrale che assicura: “non c’è assolutamente nulla, non c’è condotta violenta” e non si capisce come possa sostenere una cosa del genere. Un atto violento nascosto anche dalla sala VAR di Lissone che non richiama Di Bello a rivedere il gesto di Gatti, oltretutto super recidivo e però sempre graziato dai soldatini della scuderia Rocchi. Gli stessi compagni di squadra di Gatti non sanno più cosa fare per richiamare il compagno a frenare i suoi istinti belluini, come s’è visto ieri con le ramanzine di Rabiot e di McKennie. Stiamo assistendo a uno scandalo a cielo aperto che continua da due anni: un calciatore incapace di tenere a freno i suoi istinti violenti che se non vestisse la maglia della Juventus sarebbe squalificato una giornata sì e un’altra pure. Per la cronaca, Gatti è il vincitore del Premio “Fair Play Gaetano Scirea” 2023. Calcio senza vergogna“.