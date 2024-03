Acerbi campionato finito e addio nazionale! Ecco le conseguenze della sfida Inter-Napoli

Inter-Napoli doveva essere la sfida delle deluse dall'ultimo turno della Champions League ed invece si è trasformata del probabile capolinea stagionale di Francesco Acerbi dopo il diverbio avuto in campo con il calciatore napoletano Juan Jesus. Ecco le conseguenze

Francesco Acerbi ricorderà per molto tempo quanto accaduto in Inter-Napoli di ieri sera. Il difensore centrale interista chiude nel peggiore dei modi una settimana infernale per lui e per la sua squadra. Dopo l'eliminazione maturata ai calci di rigore in Champions League contro l'Atletico Madrid, anche ieri una serata da dimenticare.

Sul campo il Napoli è riuscito ad imporre ai neroazzurri il pareggio dopo che nell'anno solare 2024 l'Inter aveva solo vinto in campionato. Ma se questo risultato non sposta di una virgola la sostanza sull'esito della Serie A, quanto accaduto con Juan Jesus rischia di macchiare una stagione da favola. Il diverbio Acerbi-Jesus pare che abbia preso connotati di tipo "raziale" e questo ha già portato all'esclusione del giocatore interista dalla trasferta della nazionale negli Stati Uniti. il CT Spalletti (in foto) ha infatti sostituito Acerbi con Gianluca Mancini della Roma e questa potrebbe essere anche una scelta definitiva in vista degli Europei di Germania a giugno.

Acerbi rischia dopo Inter-Napoli: 10 giornate di squalifica e addio finale di stagione

Il Codice di Giustizia Sportiva, prevede, all'art.28, sanzioni durissime nei confronti dei tesserati che si rendano protagonisti di comportamenti discriminatori: "squalifica per almeno dieci giornate di gara o, nei casi più gravi, con una squalifica a tempo determinato".

Nel caso di un'applicazione alla lettera del regolamento, Inter-Napoli di ieri sera potrebbe essere stata l'ultima gara stagionale di Francesco Acerbi. Si attendono le novità e le posizioni della società Inter e del calciatore sull'accaduto.