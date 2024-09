Fiorentina-Roma, streaming e diretta TV: Sky, NOW o DAZN? Dove vedere Serie A

Fiorentina-Roma, dove vederla? Ecco tutte le info utili, la designazione arbitrale e le formazioni ufficiali della sfida valevole per la 28a giornata di Serie A TIM. Il calcio d'inizio del match tra la squadra di Vincenzo Italiano e quella di Daniele De Rossi è previsto per le 20:45 di domenica 10 marzo.

Fiorentina-Roma, dove vederla? Il fischio d'inizio della sfida tra la Viola e i giallorossi è previsto per domenica 10 marzo alle 20:45. La gara, valevole per la ventottesima giornata di Serie A, vedrà contrapposta la squadra di Vincenzo Italiano a quella di Daniele De Rossi. I toscani sono reduci da 4 risultati utili consecutivi tra campionato ed Europa League: ai successi contro Lazio e Maccabi Haifa si sono alternati i pareggi contro Empoli e Torino. Anche i capitolini cavalcano una striscia positiva: sono 6 i risultati utili per la Lupa tra campionato e seconda competizione europea. L'attacco in particolare è in ottima forma, con la squadra di De Rossi che nelle ultime 3 occasioni è stata in grado di segnare 3 gol al Torino, 4 al Monza e 4 al Brighton.

La direzione della gara sarà affidata a Davide Massa della sezione di Imperia, che sarà coadiuvato da Meli e Alassio. Il quarto uomo sarà Rutella, mentre in sala VAR presenzieranno Maresca e Sozza.

Dove vedere Fiorentina-Roma in TV e streaming

La partita prevista per le 20:45 di domenica 10 marzo sarà disponibile in esclusiva su DAZN. La piattaforma trasmetterà la diretta della sfida: per vederla da PC sarà possibile connettersi al sito ufficiale di DAZN, mentre per smartphone, tablet e smart TV c'è la possibilità di scaricare l'applicazione ufficiale di DAZN sullo store del proprio dispositivo. Inoltre, la piattaforma permette di usufruire dei contenuti trasmessi anche on demand, sarà quindi possibile vedere Fiorentina-Roma anche in differita con le medesime modalità descritte sopra.

Fiorentina-Roma, le probabili formazioni

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Bonaventura; Nico Gonzalez, Barak, Sottil; Belotti.

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Bove, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.