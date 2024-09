Genoa: chi batterà il prossimo rigore, Gudmundsson Retegui o...? Ecco la risposta

Il Genoa dopo la sconfitta con il Monza pensa già al prossimo turno di campionato che la vedrà opposta alla Juventus. Ma prima Gilardino ha voluto chiarire l'argomento riguardante i calci di rigore dopo il battibecco tra Gudmundsson e Retegui contro il Monza.

Gudmundsson rigorista ufficiale

Come riportato su fantamaster.it, il Genoa e Gilardino fanno chiarezza su chi sarà il prossimo rigorista. Gudmundsson o Retegui? Il primo rigorista sarà Gudmundsson, mentre Retegui rappresenterà la prima alternativa al fantasista islandese. Presa di posizione totale per evitare nuovi battibecchi in campo, poco consoni a tutto l'ambiente. Si era pensato anche ad un terzo rigorista, ma alla fine Gilardino ha optato per Gudmundsson. Comunque in caso di assenza in campo sia di Gudmundsson che di Retegui, a calciare il rigore sarebbe uno tra Malinovskyi e Messias. Queste sulla carta le scelte di Gilardino, vedremo al prossimo calcio di rigore a favore se saranno rispettate a pieno.