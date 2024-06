Genoa: contro l'Inter fuori un big? E intanto un ex torna in Serie A

Il Genoa in questo turno di campionato che comincerà stasera con l'anticipo tra Lazio e Milan farà visita all'Inter a San Siro. Partita proibitiva considerando il momento di forma dei nerazzurri per la squadra guidata da Alberto Gilardino, che comunque proverà a giocarsela come ha sempre fatto e bene quest'anno.

Ballardini torna in Serie A

Il Genoa che arriverà a Milano si schiererà presumibilmente così: tra i pali Martinez, difeso dal trio De Winter–Bani–Vogliacco. Linea di centrocampo che vede favoriti Sabelli, Messias, Badelj, Frendrup e Martin, rischia dunque una nuova esclusione Malinovskyi. Intoccabili davanti Gudmundsson e Retegui. Nell'Inter invece in attacco, accanto a Lautaro Martinez, potrebbe spuntarla Sanchez su Arnautovic. Come riporta pianetagenoa1893 un ex mister del Genoa sta per tornare in Serie A. Davide Ballardini sta per risolvere il contratto che lo lega alla Cremonese con cui era legato per i prossimi 18 mesi. Ballardini firmerà con il Sassuolo e Bigica, dopo il 6-1 incassato dal Napoli, ritornerà nella Primavera. Si va verso un’intesa per i prossimi 18 mesi, a prescindere dall’esito del campionato.