Inter: vittoria contro il Bologna e +18 dalla Juve

Nel match delle 18 fra Bologna e Inter, i neroazzurri si sono imposti per 0-1 con rete di Bisseck, Il gol del tedesco ha permesso ai neroazzurri di andare momentaneamente a +18 dalla Juventus, che affronterà l'Atalanta in una partita fondamentali per la classifica

Decima vittoria consecutiva in campionato e vantaggio di 18 punti dalla Juventus: questo è il post Bologna-Inter. I neroazzurri si sono imposti sulla compagine di Thiago Motta per 0-1 con la rete di Bisseck nel primo tempo. Il gol del tedesco arriva dopo un'azione ben impostata dall'Inter, rifinita da un cross chirurgico di Bastoni e concluso con l'incornata del numero 31. Il vantaggio sulla Juventus si fa davvero importante per la squadra di Inzaghi che ora può pensare anche a Madrid con più calma.

Bologna-Inter: scontro fra 'amici'

Quello andato in scena al Dall'Ara è stato un match molto chiuso, con l'Inter che dopo la rete di Bisseck ha fatto una partita molto difensiva e il Bologna che ci ha provato ma senza convinzione. Thiago Motta, bestia nera dell'Inter da allenatore, ha ringraziato i cori che la tifoseria neroazzurra gli ha riservato in memoria dei tempi del triplete. Il tecnico italo-brasiliano, però, non ha disdegnato espressioni di dissenso verso l'arbitraggio e dopo il fischio finale è andato a chiarirsi con l'arbitro. Un ex Bologna, invece, è stato costretto a lasciare il campo per infortunio: Marko Arnautovic. L'austriaco dopo un recupero in fase difensiva ha sentito dolore alla coscia destra, lasciando il campo fra le lacrime e il disappunto, si teme infortunio muscolare.