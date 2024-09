Juventus-Atalanta, streaming e diretta TV: Sky, NOW o DAZN? Dove vedere Serie A

Juventus-Atalanta, dove vederla? Ecco tutte le info utili, la designazione arbitrale e le probabili formazioni della sfida valevole per la 28a giornata di Serie A TIM. Il calcio d'inizio del match tra la squadra di Massimiliano Allegri e quella di Gian Piero Gasperini è previsto per le 18:00 di domenica 10 marzo.

Juventus-Atalanta, dove vederla? Il fischio d'inizio della sfida tra bianconeri e nerazzurri è previsto per domenica 10 marzo alle 18:00. La gara, valevole per la ventottesima giornata di Serie A, vedrà contrapposta la squadra di Massimiliano Allegri a quella di Gian Piero Gasperini. I piemontesi sono reduci dalla sconfitta per 2-1 maturata sul campo del Napoli, arrivata grazie ad un gol nei minuti finali di Giacomo Raspadori; nonostante il passo falso, Vlahovic e compagni hanno mantenuto la seconda posizione in classifica. I lombardi vengono invece dal pareggio per 1-1 contro lo Sporting in Europa League, gara che ha interrotto a 2 la serie di sconfitte consecutive dei bergamaschi in campionato, la quale aveva complicato le speranze di qualificazione alla prossima Champions League per gli uomini di Gasperini.

La direzione della gara sarà affidata a Marco Guida della sezione di Torre Annunziata, che sarà coadiuvato da Bercigli e Scatrigli. Il quarto uomo sarà Ghersini, mentre in sala VAR presenzieranno Doveri e Marini.

Dove vedere Juventus-Atalanta in TV e streaming

La partita prevista per le 18:00 di domenica 10 marzo sarà disponibile in esclusiva su DAZN. La piattaforma trasmetterà la diretta della sfida: per vederla da PC sarà possibile connettersi al sito ufficiale di DAZN, mentre per smartphone, tablet e smart TV c'è la possibilità di scaricare l'applicazione ufficiale di DAZN sullo store del proprio dispositivo. Inoltre, la piattaforma permette di usufruire dei contenuti trasmessi anche on demand, sarà quindi possibile vedere Juventus-Atalanta anche in differita con le medesime modalità descritte sopra.

Juventus-Atalanta, probabili formazioni

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Iling jr.; Milik, Chiesa. All. Allegri.

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Scamacca, Miranchuk. All. Gasperini.