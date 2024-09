Lazio, un titolarissimo si fa male! Salta anche la Juventus in Coppa Italia?

La sfida della Lazio alla Juventus in Coppa Italia rischia di diventare l'ultimo obiettivo stagionale dei ragazzi di mister Sarri che dovranno fare a meno anche di un titolare infortunato nella gara contro l'Udinese di questa sera. Quali sono le sue condizioni?

La Lazio perde per infortunio uno dei pilastri della squadra e la situazione preoccupa in vista della sfida contro la Juventus in Coppa Italia. La semifinale della coppa nazionale rischia infatti di diventare l'ultimo e unico obiettivo dei biancazzurri in questa stagione. La sconfitta contro l'Udinese infatti fa sprofondare la Lazio a -11 dal Bologna 4° in classifica.

Ma questa non è l'unica notizia negativa della serata. A complicare ulteriormente le cose infatti c'è da registrare l'infortunio patito dal portiere Ivan Provedel durante i minuti di recupero della sfida di oggi. Il portiere biancoceleste è stato vittima infatti di un infortunio alla caviglia. Dopo essere atterrato male tentando l'acrobazia durante il forcing finale, si è accasciato a terra. Per lui è stata necessaria la sostituzione con Mandas al suo esordio in Serie A. Provedel non è nuovo in questi tentativi dopo che nella prima gara di Champions League contro l'Atletico Madrid era andato a segno per il gol del pareggio.

Lazio-Juventus di Coppa Italia perde un protagonista?

La sfida tra bianconeri e biancocelesti animerà il prossimo mese di stagione. Prima ci sarà la sfida di Serie A all'Olimpico di Roma (30/03) e poi il doppio confronto in Coppa Italia (02/04 e 23/04). A queste sfide potrebbe mancare Ivan Provedel che sembra aver rimediato un serio infortunio alla caviglia. Seguiranno accertamenti dopo i quali sarà più precisa la diagnosi dell'infortunio occorso all'estremo difensore di Maurizio Sarri.