Lecce: cambio di modulo e di protagonisti con Gotti, ecco chi entra e chi esce

La novità in casa Lecce non riguarda solamente il cambio di allenatore da D'Aversa a Gotti, ma anche il cambio di modulo che verrà adottato. Si abbandonerà il tridente degli ultimi anni per passare a una soluzione con una punta di peso e una di movimento.

Il Lecce del post D'Aversa oltre al volto nuovo di mister Gotti in panchina, potrebbe averne anche in campo. Il neo mister cambierà modulo e giocatori, le idee tattiche del 56enne tecnico veneto sono decisamente differenti.

Il nuovo modulo di gioco di Gotti

Come riporta calciomercato.com, Gotti fino ad ora, nelle sue due precedenti avventure in Friuli e in Liguria, si è sempre affidato alla difesa a tre. Un 3-5-1-1 che diventa 3-5-2 all’occorrenza, con tre difensori solidi, due esterni di spinta, una mezz’ala di qualità e un trequartista a ridosso di una punta di peso. La difesa a tre del Lecce potrebbe essere formata da Touba, Baschirotto e Pongracic, sugli esterni, appunto, Gendrey a destra e Gallo a sinistra. A centrocampo ovviamente si riparte da Ramadani, le due mezz’ali potrebbero variare, una più tecnica: Oudin o Rafia e una più di sostanza: Joan Gonzalez. In attacco la rivoluzione maggiore, niente tridente, ma soluzione con una punta di movimento accanto ad una più potente fisicamente. Almqvist potrebbe appoggiare Krstovic, con Banda e Piccoli come alternativa dalla panchina. A rischiare di più il posto attualmente è proprio Banda.