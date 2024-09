Lecce, contro la Salernitana Gotti cambia tutto? Ecco la risposta e le novità

Il Lecce nel prossimo turno di campionato se la vedrà contro la Salernitana in trasferta. Dopo la sconfitta interna subita per mano del Verona, stavolta c'è lo scontro diretto con i campani. Gotti sembrava voler cambiare modulo e invece rimane al 4-3-3.

Il Lecce del neo mister Luca Gotti nel prossimo turno di campionato in arrivo giocherà contro la Salernitana in uno scontro diretto per la salvezza da provare assolutamente a vincere. Gotti sostituisce D'Aversa e i due mister hanno visioni tattiche differenti, ma Gotti al momento vorrebbe lavorare su quanto fatto da D'Aversa finora.

Gotti proseguirà il lavoro di D'Aversa

Come riporta il sito goal.com, Gotti non effettuerà il cambio di modulo e proseguirà con il 4-3-3 attuato da D'Aversa. Gotti ha nel suo DNA il 3-5-2 ma a pochissime ore dal suo arrivo e con in programma una partita così importante non se l'è sentita di stravolgere troppo gli equilibri del Lecce. Al momento quindi nessuna rivoluzione tattica e 4-3-3 che proseguirà anche a Salerno. Anche in termini di uomini, quindi, non sono previsti stravolgimenti nell'undici titolare rispetto alla gestione di D'Aversa. Uno dei pochi ballottaggi riguarda la fascia sinistra dove Gallo e Dorgu si giocheranno la maglia come terzino. In attacco Krstovic dovrebbe essere preferito a Piccoli come prima punta, con Banda e Almqvist esterni.