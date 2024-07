Lecce-Roma: Dybala si o no? Ecco la risposta, per De Rossi altri 3 indisponibili

Lecce-Roma partita importante per quanto riguarda la salvezza dei giallorossi pugliesi e la speranza di qualificazione in Champions League per gli uomini allenati da De Rossi. Ecco le novità di formazione e la situazione Dybala che rimane in dubbio per domani.

Lecce-Roma, verrebbe da dire un testacoda importante in realtà non è proprio così vista la posizione di classifica delle due squadre. Il Lecce è impegnato si nella lotta per non retrocedere, ma attualmente non si trova ancora in "zona rossa", soprattutto dopo la vittoria contro la Salernitana in trasferta. La Roma non sta lottando per vincere il campionato ma per una qualificazione in Champions League che manca da troppo tempo.

Dybala a disposizione di De Rossi

Come riporta calciolecce.it, domani nella sfida tra Lecce e Roma per i giallorossi allenati da De Rossi saranno indisponibili Rasmus Kristensen e Leonardo Spinazzola. I due terzini con ogni probabilità non partiranno per Lecce: al loro posto sono pronti dal 1′ Rick Karsdorp e Angelino sulle fasce. Assente anche Sardar Azmoun: l’attaccante iraniano resterà ai box per almeno un mese dopo l’infortunio rimediato in Nazionale. Da valutare Dybala che però ha lavorato in gruppo e con ogni probabilità farà parte degli undici iniziali. Un Lecce-Roma scoppiettante per tanti motivi in arrivo, con un Dybala in più.