Lazio-Milan 0-1, i rossoneri espugnano lo stadio Olimpico con la rete nel finale di Okafor

Questa sera allo stadio "Olimpico" di Roma si è disputato l'anticipo della 27.a giornata del campionato di Serie A, che ha visto vincere il Milan per 1-0, grazie alla rete di Okafor al minuto 88. Biancocelesti che hanno terminato l'incontro con tre espulsioni: Pellegrini al 57', Marusic al 94' e Guendouzi al 98'.

Lazio-Milan, il tabellino del match

Marcatori: 88’ Okafor.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marušić, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino (dal 78’ Cataldi), L. Alberto (dal 60’ Hysaj); F. Anderson, Castellanos (dal 60’ Immobile), Zaccagni. A disp.: Mandas, Renzetti; Casale, Lazzari, Ruggeri; A. Anderson, Kamada, Isaksen, Pedro. All.: Sarri.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi (dal 64’ Calabria), Kjær (dal 81’ Thiaw), Gabbia (dal 81’ Tomori), Theo Hernández; Adli (dal 71’ Okafor), Bennacer (dal 64’ Reijnders); Pulisic, Loftus-Cheek, Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Sportiello, Jiménez, Kalulu, Terracciano; Musah; Chukwueze. All.: Pioli.

Arbitro: Di Bello di Brindisi.

Ammoniti: 23’ Sarri, 50’e 57’ Pellegrini, 58’ Romagnoli, 61’ Florenzi, 70’ Adli, 77’ Immobile, 80’ Gabbia, 84’ Theo, 90’ Hysaj, 90’+5 Leao, 90’+6 Pulisic.

Espulsi: 57’ Pellegrini, 90’+4 Marusic, 90’+6 Guendouzi.

Recupero: 1’ 1T, 6’ 2T.

Lazio-Milan, diretta testuale del match

90' + 8: Termina il match con il Milan che ha espugnato lo stadio "Olimpico" di Roma per 1-0, grazie al gol di Okafor.

90' + 6: Terza espulsione per i biancocelesti: questa volta è Guendouzi ad andare negli spogliatoi, per un fallo di reazione su Pulisic.

90' +6' Ammonito Pulisic per trattenuta su Guendouzi.

90' +5: Ammonizione anche per Leao, diffidato salterà il match casalingo contro l'Empoli.

90 + 4: Espulso Marusic per proteste

90 +1': Immobile tira da buona posizione, ma il suo tiro in diagognale termina a lato.

90' Saranno sei i minuti di recupero.

89' Ammonito Hysaj per un fallo a centrocampo.

88' GOL MILAN: bella azione personale di Theo Hernandez che serve Leao: appoggio centrale per Okafor e primo tentativo respinto da Provedel, sulla ribattuta Gila mura Giroud ma arriva il terzo tiro di Okafor che piega le mani del portiere biancoceleste.

84' Cartellino giallo anche per Theo Hernandez che falcia Isaksen lanciato in porta.

81' Ultimi due cambi per il Milan: escono Kjaer e Gabbia, entrano rispettivamente Tomori e Thiaw.

80' Ammonizione per Gabbia: fallo su Guendouzi vicino all'area di rigore.

77' Quarta sostituzione in casa Lazio: entra Cataldi per Vecino

76' Ammonito Immobile per proteste.

76' Il Milan aveva segnato con Leao grazie anche la deviazione di Gila, ma il VAR ha annullato la rete per fuorigioco dell'attaccante portoghese.

75' Pericolosa anche la Lazio con Immobile, ben servito da Isaksen, che tutto solo e da distanza ravvicinata sfiora il palo.

74' Grandissima parta di Provedel su una conclusione al volo dalla media distanza di Loftus-Cheek.

73' Pericoloso il Milan con un bel cross filtrante di Reijnders, che però non trova nessun compagno sottoporta.

71' Terzo cambio anche per mister Pioli: esce Adli ed entra Okafor.

70' Cartellino giallo anche per Adli che trattiene per la maglietta Felipe Anderson.

66' Terzo cambio per mister Sarri: entra Isaksen, a fargli posto Zaccagni.

65' Bella triangolazione tra Loftus-Cheek e Giroud, ma il tiro del francese è troppo centrale.

64' Due cambi anche per i rossoneri: entrano in campo Calabria e Reijnders, lasciano il terreno di gioco Florenzi e Bennacer.

61' Ammonito Florenzi per fallo su Zaccagni.

59' Doppia sostituzione per i biancocelesti: escono Castellanos e Luis Alberto, entrano al loro posto rispettivamente Immobile e Hysaj.

58' Ammonizione anche per Romagnoli per proteste nei confronti dell'arbitro Di Bello.

57' Altro giallo per Pellegrini per fallo tattico su Pulisic: espulso per dopppia ammonizione

54' Corner calciato da Pulisic, Giroud in mezza rovesciata, calcia alto.

50' Ammonito Pellegrini per una dura entrata in scivolata su Pulisic: diffidato salterà come Sarri la sfida casalinga contro l'Udinese.

48' Tiro di Leao dalla lunga distanza, pallone lontanissimo dalla porta.

46' Comincia il secondo tempo, con Lazio che gioca il primo pallone.

45' +1: Termina il primo tempo con le due squadre che vanno negli spogliatoi sul risultato di 0-0.

45' +1: Bella progressione di Theo Hernandez che serve Pulisic, il sui tiro dal limite dell'area è forte ma Provedel devia in corner di pugno.

45' Un minuto di recupero.

39' Luis Alberto ci prova da fuori area con un tiro a giro: Maignan blocca senza problemi.

36' Da azione di corner Pulisic colpisce al volo, ma il suo tiro va altissimo.

23' Ammonito per proteste l'allenatore della Lazio, Maurizio Sarri ed essendo diffidato, salterà per squalifica il prossimo match i campionato contro l'Udinese.

22' Punizione dai venti metri per la squadra rossonera, il tiro di Florenzi è ribattutto dalla barriera.

12' I padroni di casa chiedono a gran voce un calcio di rigore: retropassaggio di Florenzi a Maignan, che non se l'aspetta e nell'uscita travolge Castellanos, ma per l'arbitro Di Bello non c'è nulla (il VAR conferma).

11' Ancora biancocelesti che ci provano, questa volta con un tiro dai 25 metri di Zaccagni, Maignan blocca facilmente.

8' Lazio vicina al gol: corner di Luis Alberto, spizzata di testa di Felipe Anderson con Vecino che al volo di ginocchio, manda il pallone a lambire il palo.

1' Si comincia: primo pallone giocato dalla squadra rossonera.