Milan, altro brutto infortunio per Kalulu: il comunicato ufficiale del club rossonero

Altro infortunio per il difensore transalpino del Milan, che ieri pomeriggio al "Bentegodi" ha riportato una distrazione del legamento collaterale mediale e dovrà stare fermo per alcune settimane. A riguardo, il club rossonero ha fatto uscire un comunicato ufficiale.

Quella del Milan non è certamente una stagione fortunata per quanto riguarda il fronte infortuni e proprio quando finalmente l'infermeria si era quasi svuotata (eccezion fatta per il lungodegente Pobega), ieri nel match di campionato del "Bentegodi" è arrivato un nuovo stop (ginocchio destro) per il francese Pierre Kalulu, sostituito alla fine del primo tempo. A riguardo, nella giornata odierna è arrivato il comunicato ufficiale del club rossonero:.

Infortunio Kalulu, il comunicato ufficiale del Milan

"A seguito del trauma distorsivo del ginocchio destro, ha riportato una distrazione del legamento collaterale mediale. Il giocatore inizia da subito il trattamento conservativo del caso".

Kalulu, possibili tempi di recupero

Difficile ipotizzare con precisione quanto dovrà restare fermo il difensore transalpino; secondo il quotidiano "La Gazzetta" dello Sport", le settimane di stop potrebbero essere sei e se questa previsione fosse confermata, il calciatore sarà disponibile solamente ad inizio maggio.

Ricordiamo che Kalulu era già stato fermo per quattro mesi in seguito a una lesione del tendine del retto femorale, sempre della gamba sinistra, infortunio che lo aveva costretto a sottoporsi all'intervento chirurgico, costringendolo a tornare a in campo solamente lo scorso 10 marzo nel match casalingo contro l'Empoli.

