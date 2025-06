Monza-Roma, streaming e diretta TV: Sky, NOW o DAZN? Dove vedere Serie A

Monza-Roma, dove vederla? Ecco tutte le info utili, la designazione arbitrale e le formazioni ufficiali della sfida valevole per la 27a giornata di Serie A TIM. Il calcio d'inizio del match tra la squadra di Raffaele Palladino e quella di Daniele De Rossi è previsto per le 18:00 di sabato 2 marzo.

Monza-Roma, dove vederla? Il fischio d'inizio della sfida tra biancorossi e giallorossi è previsto per sabato 2 marzo alle 18:00. La gara, valevole per la ventisettesima giornata di Serie A, vedrà contrapposta la squadra di Raffaele Palladino a quella di Daniele De Rossi. I brianzoli sono reduci da 2 successi consecutivi arrivati contro Milan e Salernitana, vittorie che hanno rilanciato le ambizioni di Colpani e compagni, attualmente a -5 dal settimo posto occupato dalla Fiorentina. Anche i capitolini vengono da un successo, con Paulo Dybala assoluto protagonista dell'ultima partita contro il Torino nella quale ha messo a segno una tripletta. La Roma si trova oggi al sesto posto in classifica grazie ai 44 punti racimolati in 26 partite.

La direzione della gara sarà affidata a Marco Piccinini della sezione di Forlì, che sarà coadiuvato da Vecchi e Mokhtar. Il quarto uomo sarà Prontera, mentre in sala VAR presenzieranno Pairetto e Abisso.

Dove vedere Monza-Roma in TV e streaming

La partita prevista per le 18:00 di sabato 2 marzo sarà disponibile in esclusiva su DAZN. La piattaforma trasmetterà la diretta della sfida: per vederla da PC sarà possibile connettersi al sito ufficiale di DAZN, mentre per smartphone, tablet e smart TV c'è la possibilità di scaricare l'applicazione ufficiale di DAZN sullo store del proprio dispositivo. Inoltre, la piattaforma permette di usufruire dei contenuti trasmessi anche on demand, sarà quindi possibile vedere Monza-Roma anche in differita con le medesime modalità descritte sopra.

Monza-Roma, le probabili formazioni

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Pablo Marì, Caldirola, A. Carboni; Gagliardini, Pessina; V. Carboni, Colpani, Mota; Djuric. All. Palladino.

ROMA (4-3-2-1): Svilar; Kristensen, Mancini, Ndicka, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, El Shaarawy; Lukaku. All. De Rossi