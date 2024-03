Serie A, Fiorentina: Joe Barone non ce l'ha fatta. Muore a 57 anni. Le ultime e gli aggiornamenti

Joe Barone non ce l'ha fatta. Il Direttore Generale della Fiorentina muore a 57 anni, dopo un malore improvviso che lo ha coinvolto poche ore prima della gara da disputare al "Gewiss Stadium" di Bergamo tra l'Atalanta e la sua squadra. A nulla è valso l'intervento dell'equipe del Professor Zangrillo del reperto di terapia intensiva dell'Ospedale San Raffaele di Milano.

Poche ore prima della gara da disputare al "Gewiss Stadium" di Bergamo, è stato trasportato d'urgenza a Milano. Le sue condizioni sono risultate molto serie sin da subito. La società "Viola", di comune accordo con l'Atalanta, aveva chiesto e ottenuto il rinvio della gara valevole per la 29° giornata di campionato. La Lega Calcio Serie A ha prontamente accolto la richiesta e ha ufficialmente diramato la comunicazione a riguardo.

MARTEDI' 19 MARZO 2024

ORE 16:00 | Joe Barone muore alla vigilia del suo 58° compleanno. Era nato a Pozzallo (un comune del libero consorzio comunale di Ragusa) il 20 marzo 1966. La camera ardente verrà allestita al "Viola Park" nella giornata di domani.

LUNEDI' 18 MARZO 2024

ORE 22:00 | Restano sempre stabili ma piuttosto gravi le condizioni di salute del DG "Viola". In arrivo dagli Stati Uniti i figli di Joe Barone e lo stesso Presidente della Fiorentina, Rocco Commisso.

ORE 12:00 | Un nuovo comunicato ufficiale della Fiorentina: -"Il DG Joe Barone rimane ricoverato presso la terapia intensiva cardio-chirurgica dell’ospedale San Raffaele di Milano in condizioni cliniche critiche in conseguenza di un arresto cardiaco extra ospedaliero. Le funzioni vitali sono sostenute da tecniche di supporto meccanico artificiale. Ogni previsione prognostica è attualmente fuori luogo"-.

ORE 11:00 | condizioni restano gravissime, seppur stabili. La moglie di Joe Barone, Camila, è rimasta in ospedale accanto a suo marito.

DOMENICA 17 MARZO 2024

ORE 21:00 | Questo è il comunicato ufficiale pubblicato dalla Fiorentina: -"Le condizioni cliniche sono critiche ma stabili. Joe Barone è attualmente trattato con le terapie più avanzate in tema di sostegno e supporto della funzione cardiaca. Un nuovo aggiornamento verrà diffuso nella giornata di domani".

ORE 20:00 | Un primo bollettino diramato dalla stessa società conferma l'operazione al cuore per l'occlusione delle coronarie. L'intervento chirurgico è riuscito ma Joe Barone resta in terapia intensiva in gravi condizioni, seppur stabili.

ORE 17:00 | Sul sito ufficiale della società gigliata è stata resa soltanto pubblica una nota che riguarda il rinvio di Atalanta-Fiorentina a data da destinarsi, senza aggiungere dettagli circa le condizioni del suo Direttore Generale. Diversi componenti hanno raggiunto la struttura ospedaliera milanese, tra cui il coach Vincenzo Italiano, Nicolas Burdisso, Daniele Pradè e Cristiano Biraghi.

ORE 16:00 | Sembrerebbe un infarto il malore accusato dal dirigente "Viola", avvenuto nella struttura ricettiva "Winter Garden" di Grassobbio, in provincia di Bergamo, in cui soggiornava la squadra e il proprio entourage, poche ore prima del trasferimento della Fiorentina verso lo stadio. È stato trasportato d'urgenza in elisoccorso allo "IRCCS Ospedale San Raffaele" di Milano, nel reparto di terapia intensiva. Secondo le ultime notizie, le sue condizioni sarebbero piuttosto gravi e preoccupanti ma non tali da pregiudicare la propria vita. Alcuni calciatori del club sarebbero stati presenti nel momento in cui Joe Barone si è sentito male. La vicenda ha scosso l'intero ambiente fiorentino e ha indotto la squadra a non partire.