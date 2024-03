Serie A, Lazio: ufficiale Igor Tudor! Il croato è il nuovo allenatore dei Biancocelesti. Ecco i dettagli dell'operazione

Dopo le dimissioni di Maurizio Sarri, la Lazio è andata subito alla ricerca del nuovo allenatore, affidando la gestione ad interim della prima squadra a Giovanni Martusciello. Arriva l'ufficialità di Igor Tudor. Il croato è il volto nuovo della panchina dei Biancocelesti. Ecco i dettagli dell'operazione.

Arriva la nota ufficiale dalla Lazio: Igor Tudor è il nuovo allenatore dei Biancocelesti! E' il successore di Maurizio Sarri, dimessosi insieme a tutto il proprio staff nel post gara contro l'Udinese, vinta dai friulani per 2-1 lo scorso 11 marzo allo "Stadio Olimpico" di Roma. Nel frattempo, la gestione tecnica della prima squadra era stata affidata ad interim a Giovanni Martusciello, traghettando l'undici laziale nell'ultima gara vinta contro il Frosinone per 3-2 allo "Stadio Benito Stirpe".

Lazio, ufficiale Igor Tudor! E' il nuovo allenatore

Il coach croato è giunto all'aeroporto di Roma Fiumicino nel primo pomeriggio di Lunedì, immortalato dai fotografi per il primo scatto con una sciarpa della Lazio aperta tra le mani. Il club di Claudio Lotito ha reso noto l'ufficialità del suo arrivo mediante i propri canali media. Reduce dall'ultima esperienza con l'Olympique Marsiglia, oltre ad aver già vissuto l'esperienza in Italia con Udinese ed Hellas Verona, è arrivato per condurre la squadra di Ciro Immobile fino al termine del campionato, con l'obiettivo di acciuffare il quarto posto che garantirebbe l'accesso diretto alla UEFA Champions League. Data la concorrenza e la posizione in classifica, non sarà facile per il gruppo laziale ma resta un dovere provarci fino all'ultimo secondo.

A Igor Tudor è stato affidato il delicato compito di concludere l'attuale stagione nel miglior modo possibile, per poi iniziare la Serie A 2024/25 sin dal ritiro del prossimo luglio. Tra le parti, difatti, è stato sottoscritto un contratto che arriva fino al 30 giugno 2025. L'esordio è per Sabato 30 marzo, alle ore 18:00, nella gara dello "Stadio Olimpico" contro la Juventus, la grande ex del croato sia quando vestiva i panni da calciatore, sia da vice di Andrea Pirlo nella stagione 2020/21.

Oltre a ottenere, quantomeno, un piazzamento in una competizione europea, La Lazio ha ancora da giocarsi le chances per provare a vincere la Coppa Italia ma dovrà prima superare il doppio confronto delle semifinali, proprio contro la squadra di Massimiliano Allegri.

Sarà una curiosità di tutti i tifosi Biancocelesti vedere all'opera la propria squadra, con un sistema di gioco che dovrebbe prediligere il 3-4-3 caro a Igor Tudor, seppur non sia da escludere una rivisitazione del canonico 4-3-3 adottato dall'ex Maurizio Sarri.