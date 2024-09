Serie A, Lecce: Roberto D'Aversa esonerato. È ufficiale. Ecco il possibile sostituto per i salentini

Roberto D'Aversa non è più il l'allenatore del Lecce. Era una notizia che attendeva l'ufficialità, arrivata all'indomani dell'episodio increscioso avvenuto con Thomas Herny al termine di Lecce-Verona, gara vinta dagli scaligeri con un 1-0 che vale oro. Ecco chi potrebbe prendere il suo posto sulla panchina dei Salentini.

Roberto D'Aversa è stato esonerato e non è più l'allenatore del Lecce. La notizia del sollevamento dall'incarico attendeva l'ufficialità, arrivata all'indomani dell'episodio increscioso avvenuto con Thomas Herny al termine di Lecce-Verona, una gara delicatissima in chiave salvezza vinta dagli scaligeri con un 1-0 firmato da Michael Folorunsho.

Lecce: Roberto D'Aversa esonerato, è ufficiale

Il gesto verificatosi nella gara contro il Verona è stato prontamente biasimato dalla società giallorossa con un comunicato ufficiale, ritenuto inaccettabile e contro i principi di lealtà che il Lecce ha sempre preservato; allo tempo stesso, è stato sintomatico dello stato d’animo di un allenatore in seria difficoltà sul profilo dei risultati. La dirigenza pugliese, dopo essersi riunita già ieri pomeriggio per le dovute riflessioni, ha freddamente optato per una soluzione che sembrava inevitabile.

Sembrava quasi impensabile fino a due mesi fa, con un girone d'andata che ha inserito il Lecce tra le rivelazioni del campionato, giocando un calcio propositivo e divertente, oltre che proficuo sul piano della classifica. Dall'inizio del 2024, soltanto una vittoria (3-2 contro la Fiorentina) e due pareggi in 10 gare disputate; in sostanza, si è trattata della copia sbiadita di una squadra in netta involuzione, arrivata ad appena un punto di vantaggio sulla zona retrocessione.

L'episodio che lo ha visto protagonista con Thomas Herny è stato, probabilmente, il pretesto per avallare una scelta che la dirigenza avrebbe adottato nei confronti di Roberto D'Aversa. Sticchi Damiani ha voluto dare un segnale forte per un repentino cambio di rotta, in vista del prossimo turno di Serie A contro la Salernitana allo Stadio "Arechi".

Ecco chi potrebbe prendere il posto sulla panchina dei salentini: ci sono i nomi di Leonardo Semplici, Luca Gotti e Marco Giampaolo. I primi due sono conoscenze consolidate del responsabile dell'area tecnica del Lecce, Pantaleo Corvino, ma entrambi hanno ancora un contratto che li lega allo Spezia fino al termine dell'attuale stagione. Il contratto per il prossimo allenatore potrebbe essere fino al 30 giugno, con un'opzione di rinnovo in caso di permanenza in Serie A. Nelle prossime ci saranno aggiornamenti a riguardo.