Torino news: top player in forte dubbio per il Monza, ecco di chi si tratta

Torino impegnato nella rincorsa verso un piazzamento europeo, nel prossimo turno di campionato se la vedrà contro il Monza di Palladino. Partita di certo non semplice, come ogni gara in Serie A del resto, ma se i ragazzi di Juric vogliono sperare nell'Europa devono assolutamente vincere.

Torino-Monza in arrivo domani, partita che i granata devono assolutamente vincere se vogliono continuare ad alimentare il sogno Europa. Il Monza non sarà di certo avversario agevole, squadra sempre ostica quella allenata da mister Palladino che può giocare con la testa libera.

Buongiorno in dubbio contro il Monza

Come riportato da fantamaster.it, possibili brutte notizie in casa Torino alla vigilia della sfida di campionato contro il Monza: come annunciato da mister Juric in conferenza stampa Buongiorno è in dubbio per la gara coi brianzoli. Il tecnico croato ha svelato che il suo difensore ha preso una botta alla spalla e le sue condizioni sono da valutare nelle prossime ore. Non dovrebbe trattarsi di nulla di particolarmente grave, ma a ridosso della gara la sua presenza è in forte dubbio. Al momento la sensazione che prevale è quella dell'incertezza e del non rischiare nulla sul suo capitano. Intanto c'è da vincere in ogni modo questa gara contro il Monza per i ragazzi di Juric.