Tudor: "Non pensavo di vincerla così. Mi è piaciuta l'energia che hanno messo in campo i ragazzi e la..."

Le dichiarazioni del mister biancoceleste dopo la vittoria in extremis sulla Juventus con il risultato di 1-0, grazie alla rete di Marusic al 93'. Con questo successo i capitolini si portano al settimo posto con 46 punti e sabato prossimo saranno impegnati nel derby contro la Roma.

Nel match della 30.a giornata del campionato di Serie A disputato questo pomeriggio allo stadio"Olimpico" di Roma tra Lazio-Juventus, a prevalere sono stati i biancocelesti con il risultato di 1-0, grazie alla rete di Marusic al 93' con un bel colpo di testa.

La squadra capitolina con questa importante vittoria si portano al settimo posto con 46 punti e sabato prossimo saranno impegnati nel derby contro la Roma.

Tudor, le sue parole post partita

ESORDIO: "Non pensavo di vincerla così. Non potevo chiedere una partenza migliore, i ragazzi hanno interpretato la partita nel migliore dei modi. Contento di essere partito con il piede giusto".

QUALIFICAZIONE CHAMPIONS: "Non ci credo tanto. Esiste il lavoro quello si, c'è solo il presente per me. La domenica è la conseguenza del lavoro fatto in settimana".

COSE POSITIVE: "Mi è piaciuta l'energia che hanno messo in campo i ragazzi e la capacità di saper soffrire nei momenti opprtuni. Dobbiamo essere più cattivi dentro l'area, ma con il tempo cresceremo".

KAMADA: "Ha fatto una gara importante. Lui è un ragazzo d'oro, mi è piaciuto tanto. Una settimana di tempo è poco per conoscere i giocatori, ma so che con me potrà avere spazio".

IMMOBILE: "Lui sapeva già che non sarebbe partito titolare. Ciro è entrato bene, lui e Castellanos sono grandi attaccanti, io cerco di motivarli ma la cattiveria che mettono in campo dipende da loro".

FELIPE ANDERSON: "Un professionista esemplare che non si risparmia mai garantendo comunque grande qualità, cosa volere di più".