Dove vedere Juventus-Fiorentina Serie A diretta tv in chiaro e streaming gratis?

Presentazione del match del campionato nazionale di Serie A tra Juventus e Fiorentina con probabili formazioni e tutte le info necessarie per seguire l'attesissimo incontro. Scopriamo dove vedere il match in diretta televisiva oppure in streaming live.

Ecco dove vedere Juventus-Fiorentina in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live. La gara si giocherà domenica 7 aprile 2024 alle ore 20:45 presso l'Allianz Stadium di Torino. Il match è valido per la giornata numero 31 del campionato nazionale di Serie A.

Tradizionale e sentitissima sfida tra due delle protagoniste storiche della nostra Serie A. Entrambe le compagini arrivano dall'impegno infrasettimanale delle semifinali di Coppa Italia in cui è arrivata la vittoria nella gara d'andata. La Juventus cerca un successo che possa rilanciarne le ambizioni per il piazzamento finale in Champions League. La Fiorentina vuol uscire indenne da questa gara per continuare a sperare nella qualificazione alle prossime coppe europee.

Juventus-Fiorentina probabili formazioni

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny, Danilo, Bremer, Gatti; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Iling Junior; Vlahovic, Chiesa.

All. Allegri

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano, Kayode, Biraghi, Quarta, Milenkovic; Arthur, Bonaventura; Sottil, Beltran, Gonzalez; Belotti.

All. Italiano

Dove vedere Juventus-Fiorentina in tv e streaming

Juventus-Fiorentina si giocherà domenica 7 aprile 2024 alle ore 20:45 presso l'Allianz Stadium di Torino. La gara verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Il match sarà trasmesso anche in diretta streaming sempre su DAZN scaricando l'App su un qualsiasi dispositivo mobile.

Dove vedere Juventus-Fiorentina: all'andata decisivo Miretti

