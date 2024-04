Fiorentina-Sassuolo, probabili formazioni: le scelte di Italiano e Ballardini

Fiorentina-Sassuolo, le probabili formazioni: ecco le possibili scelte di Vincenzo Italiano e Davide Ballardini in vista della sfida valida per la 34a giornata dell'edizione 2023/24 di Serie A. Il calcio d'inizio del match è previsto per le 20:45 di domenica 28 aprile.

Fiorentina e Sassuolo si affronteranno nella gara valida per la trentaquattresima giornata dell'edizione 2023/24 di Serie A: di seguito le probabili formazioni della sfida. Il fischio d'inizio dell'incontro tra la squadra di Vincenzo Italiano e quella di Davide Ballardini è previsto per le 20:45 di domenica 28 aprile.

Fiorentina-Sassuolo, probabili formazioni

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti. All. Italiano.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Doig; Thorstvedt, Matheus Henrique; Volpato, Bajrami, Ceide; Pinamonti. All. Ballardini.

Fiorentina-Sassuolo, come arrivano le due squadre

La Viola arriva a questa sfida dopo la sconfitta nella semifinale di ritorno di Coppa Italia persa per 4-1 contro l'Atalanta. Nico Gonzalez e compagni non sono dunque riusciti a raggiungere la finale della competizione nazionale nonostante il successo per 1-0 nella gara di andata firmato da Mandragora: sono stati decisivi nella gara di mercoledì scorso gli ultimi 15 minuti di partita, con Scamacca che ha trovato la via della rete al 75esimo, seguito poi dalle marcature di Lookman e Pasalic nei minuti di recupero.

Per quanto riguarda i neroverdi, la vittoria manca dal 9 marzo scorso, prima gara della nuova gestione tecnica affidata a Ballardini e circostanza in cui fu il Frosinone a subire la sconfitta per 1-0. Dopo quella partita sono arrivati 3 soli punti in 5 giornate, con l'ultimo turno che ha portato un pesante parziale di 0-3 al Mapei Stadium contro il Lecce e con la squadra di Domenico Berardi che si trova ora in penultima posizione a quota 26 punti accumulati in 33 giornate. La salvezza, rappresentata dalla quartultima piazza occupata dall'Empoli, dista attualmente 5 punti.

Per quanto riguarda la direzione della gara di oggi, sarà compito di Matteo Marcenaro della sezione di Genova, coadiuvato dagli assistenti Garzelli e Moro. Il quarto uomo sarà Prontera, mentre in sala VAR agiranno Serra e Pairetto.