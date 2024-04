Genoa-Cagliari, probabili formazioni: le scelte di Gilardino e Ranieri

Genoa-Cagliari, le probabili formazioni: ecco le possibili scelte di Alberto Gilardino e Claudio Ranieri in vista della sfida valida per la 34a giornata dell'edizione 2023/24 di Serie A. Il calcio d'inizio del match è previsto per le 20:45 di lunedì 29 aprile.

Genoa-Cagliari, probabili formazioni

GENOA (3-5-2) Martinez, Vogliacco, De Winter, Vasquez; Spence, Frendrup, Badelj, Gudmundsson, Martin; Ekuban, Retegui. All. Gilardino.

CAGLIARI (3-5-2) Scuffet, Wieteska, Mina, Hatzidiakos; Nandez, Gaetano, Prati, Sulemana, Augello; Shomurodov, Lapadula. All. Ranieri.

Genoa-Cagliari, come arrivano le due squadre

I liguri arrivano a questa sfida dopo la sconfitta interna per 0-1 contro la Lazio: a decidere la gara e a decretare la sconfitta dei gialloblù è stata la rete di Luis Alberto al 67esimo minuto. Nonostante il passo falso, per il Genoa è molto vicina la salvezza matematica grazie ai 39 punti accumulati in 33 partite; al terzultimo posto c'è infatti l'Udinese a quota 29 in 34 turni, una vittoria nella prossima sfida garantirebbe quindi agli uomini di Gilardino la permanenza nel massimo campionato nazionale italiano anche per la stagione 2024-25.

Per quanto riguarda i sardi, sono arrivati 8 risultati utili nelle ultime 9 giornate: la sconfitta per 1-0 contro il Monza è stata infatti l'unica dal 10 febbraio. Negli ultimi 2 turni, Lapadula e compagni hanno saputo portare a casa 2 punti contro due big del campionato come Inter e Juventus: la situazione in classifica è migliorata per i ragazzi di Ranieri, con il margine sulla zona retrocessione che è adesso di 3 punti, i quali potrebbero potenzialmente diventare 6 in caso di successo contro il Genoa.

Per quanto riguarda la direzione della gara di oggi, sarà compito di Federico Dionisi della sezione dell'Aquila, coadiuvato dagli assistenti Colarossi e Valeriani. Il quarto uomo sarà Di Marco, mentre in sala VAR agiranno Marini e Guida.