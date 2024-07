Graziano Cesari: "Rigore Torino errore madornale. Il secondo giallo a Pessina un'esagerazione e su Dany Mota..."

Le dichiarazioni dell'ex arbitro Graziano Cesari sugli episodi contestati dal Monza nel match perso in trasferta contro il Torino per 1-0. Secondo l'attuale opinionista Mediaset, l'arbitro Aureliano ha sbagliato tutto, compreso il VAR che non l'ha aiutato.

Sabato pomeriggio il Torino ha sconfitto il Monza con il risultato di 1-0 (rigore di Sanabria al 69), vittoria che ha permesso alla squadra granata di effettuare il sorpasso proprio sui brianzoli (44 punti contro 42) con il nono posto momentaneo.

I lombardi però a fine partita si sono lamentati parecchio per gli episodi che hanno deciso l'incontro, a cominciare dal rigore contro fischiato dall'arbitro Aureliano per una trattenuta di Pessina su Ricci, dal doppio giallo dello stesso centrocampista bianncorosso pochi minuti dopo lo svantaggio e per un possibile penalty non dato all'ultimo minuto per contatto tra Lovato e Dany Mota.

A fine partita, l'amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, non era contento della conduzione arbitrale:

" Riteniamo che il rigore subito, quello non dato e l’espulsione di Pessiano siano decisioni discutibili. Ma non voglio polemizzare, sono venuto per rispetto vostro. Parliamo di calcio: credo che il Monza abbia giocato una buona partita, ed è stato così anche in 10. Il Torino un anno fa diceva che aveva tanti episodi a sfavore, non voglio fare la stessa cosa: silenzio pasquale perché non è ancora avvenuta la resurrezione".

Sabato sera nella trasmissione calcistica "Pressing" in onda su Italia 1, l'ex fischietto arbitrale Graziano Cesari, ha esaminato alla moviola i tre episodi incriminati, dando ragione allo stesso Monza: infatti secondo lui il rigore per il Torino non c'era, il secondo giallo a Pessina è stata un'esagerazione e sul penalty nel finale, sarebbe dovuto intervenire il VAR, per sanzionare il fallo di Lovato. Di seguito vi riportiamo le sue parole a riguardo.

Graziano Cesari commenta gli episodi di Torino-Monza

RIGORE TORINO: "Primo episodio al minuto 67: Aureliano concede il rigore per una trattenuta di Pessina su Ricci. A questo punto se concedi il rigore il cartellino giallo è automatico. Ma quando la mano di pessina si appoggia a Ricci la maglia non si deforma minimamente, è il classico appoggio. Anzi, Ricci scivola. Mi sembra una decisione non corretta e mi aspettavo un intervento del VAR, invece è stato silente. Io non sono assolutamente d’accordo, questo è un errore madornale".

ESPULSIONE PESSINA: "Il secondo giallo a Pessina è un’esagerazione totale. Questo è un intervento di gioco normalissimo. Pessina non tocca mai l’avversario col piede, c’è uno scontro col busto a velocità notevole. Penso che faccia parte della dinamica del calcio e se togliamo questi episodi non giochiamo più".

RIGORE MONZA: "L’episodio nei minuti di recupero. Mi chiedo come mai il VAR non sia intervenuto. Dany Mota era in anticipo e Lovato lo va a colpire. Questo tipo di intervento era stato codificato come calcio di rigore".

30 marzo 2023, Torino-Monza 1-0: gli highlights