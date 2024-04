Lazio-Verona, probabili formazioni: le scelte di Tudor e Baroni

Lazio-Verona, le probabili formazioni: ecco le possibili scelte di Igor Tudor e Marco Baroni in vista della sfida valida per la 34a giornata dell'edizione 2023/24 del campionato di Serie A. Il calcio d'inizio del match è previsto per le 20:45 di sabato 27 aprile.

I biancocelesti arrivano a questa sfida dopo la vittoria nella gara di ritorno delle semifinali di Coppa Italia per 2-1 contro la Juventus: il successo non è però bastato agli uomini di Tudor per passare il turno; saranno dunque i bianconeri ad incontrare l'Atalanta nella finale della competizione nazionale. In campionato la Lazio è però reduce da 2 vittorie in fila contro Salernitana e Genoa, con i 6 punti ottenuti che sono serviti a risollevare una classifica che ora vede Immobile e compagni al settimo posto a quota 52 punti in 33 gare disputate, a sole 2 lunghezze dalla compagine di Gasperini, la quale ha però una partita contro la Fiorentina da recuperare.

Per quanto riguarda gli scaligeri, l'ultima gara disputata ha portato una vittoria fondamentale in chiave salvezza contro l'Udinese per 1-0: a decidere la gara è stato il gol Coppola nei minuti di recupero. Questo successo ha portato la truppa di Baroni a 31 punti, a più 3 sul terzultimo posto al momento occupato proprio dalla squadra di Fabio Cannavaro a sole 5 giornate dalla fine del campionato.

La direzione della gara di oggi sarà affidata a Davide Massa della sezione di Imperia, coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Passeri. Il quarto uomo sarà Tremolada, mentre in sala VAR agiranno Pairetto e Doveri.

Lazio-Verona, probabili formazioni

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Casale, Romagnoli, Patric; Hysaj, Guendouzi, Cataldi, Marusic; Luis Alberto, Felipe Anderson; Castellanos. All. Tudor.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Centonze, Magnani, Coppola, Cabal; Duda, Serdar; Suslov, Folorunsho, Lazovic; Noslin. All. Baroni.