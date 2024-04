Record Espulsioni in Serie A, le più veloci di sempre | CLASSIFICA



Record Espulsioni in Serie A, le più veloci di sempre. Per un calciatore “vedere rosso” è sinonimo di evento negativo. Significa che hai toccato troppo duramente l’avversario ed è tempo che abbandoni il campo per andare a fare la doccia in anticipo. Ma chi sono i giocatori che hanno il record di cartellini rossi in Serie A? Ecco i più fallosi nel nostro campionato.

Espulsioni Serie A, classifica più veloci di sempre

Falli imperdonabili, proteste eccessive, risse, ma anche insulti. Possono essere tanti i motivi per i quali un calciatore viene espulso e di conseguenza invitato dal direttore di gara a lasciare il campo. L’espulsione di un giocatore, in base a vari fattori, può essere più o meno pesante per l’economia di una gara, ma ci sono dei calciatori che hanno fatto dell’espulsione un vizio eccessivo, quasi un’abitudine, ecco i 10 calciatori più espulsi nella storia della Serie A.

TOP 20 CALCIATORI PIU' ESPULSI IN SERIE A TIM

20) BRAM NUYTINCK (Udinese): espulsione diretta al 5° minuto - 4 novembre 2018 vs Milan

20) GIUSEPPE PEZZELLA (Udinese): espulsione diretta al 5° minuto - 10 settembre 2017 vs Genoa

20) FEDERICO CECCHERINI (Crotone): espulsione diretta al 5° minuto - 20 agosto 2017 vs Milan

20) GABRIEL PALETTA (Atalanta): espulsione diretta al 5° minuto - 4 ottobre 2015 vs Fiorentina

20) DRIES MERTENS (Napoli): espulsione diretta al 5° minuto - 23 febbraio 2015 vs Sassuolo

20) SERGIO PELLISSIER (Chievo): espulsione diretta al 5° minuto - 4 maggio 2014 vs Torino

20) CHRISTIAN ABBIATI (Milan): espulsione diretta al 5° minuto - 16 marzo 2014 vs Parma

20) SAMIR HANDANOVIC (Inter): espulsione diretta al 5° minuto - 20 ottobre 2013 vs Torino

20) ARCHIMEDE MORLEO (Bologna): espulsione diretta al 5° minuto - 25 novembre 2012 vs Sampdoria

11) MASSIMO TAIBI (Piacenza): espulsione diretta al 4° minuto - 1 ottobre 1995 vs Atalanta

8) TIMO LETSCHERT (Sassuolo): espulsione diretta al 3° minuto - 12 febbraio 2017 vs Chievo

8) ANDRÉ DIAS (Lazio): espulsione diretta al 3° minuto - 22 settembre 2013 vs Roma

8) REGIS GENAUX (Udinese): espulsione diretta al 3° minuto - 13 aprile 1997 vs Juventus

6) FRANCESCO CASSATA (Sassuolo): espulsione diretta al 2° minuto - 22 gennaio 2017 vs Napoli

6) PABLO ALVAREZ (Catania): espulsione diretta al 2° minuto - 20 settembre 2012 vs Napoli

5) LUIS OLIVEIRA (Cagliari): espulsione diretta dopo 0 minuti e 50 secondi - 12 dicembre 2019 vs Reggina

4) DOMENICO BERARDI* (Sassuolo): espulsione diretta dopo 0 minuti e 48 secondi - 2 marzo 2014 vs Parma

3) MATTIA DE SCIGLIO (Milan): espulsione diretta dopo 0 minuti e 42 secondi - 3 maggio 2015 vs Napoli

2) GIULIO MIGLIACCIO* (Atalanta): espulsione diretta dopo 0 minuti e 32 secondi - 6 dicembre 2015 vs Palermo

1) GIUSEPPE LORENZO* (Bologna): espulsione diretta dopo 0 minuti e 10 secondi - 6 dicembre 1990 vs Parma