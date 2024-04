Roma Lazio, scontri tra ultrà all'Olimpico: ferito anche un agente. La situazione

Altissima tensione all'Olimpico per il derby di campionato tra Roma e Lazio, soprattutto dopo gli scontri tra ultrà di questa mattina. Arrestato un tifoso romanista di 41 anni, mentre un agente è rimasto ferito alla caviglia dopo l'esplosione di una bomba carta

Altissima tensione a Roma a poche ore dal derby tra Roma e Lazio, dove sono attesi circa 64 mila spettatori, in programma alle ore 18 e valido per la 31esima giornata del campionato di Serie A. Il tutto è iniziato intorno alle ore 9:30, vicino allo Stadio Olimpico, dove si sono dati appuntamento un gruppo di circa 200 tifosi biancocelesti e un centinaio di tifosi giallorossi. Per disperderli le forze dell'ordine, oggetto di lancio di bombe carte, hanno utilizzato i lacrimogeni e un agente è rimasto ferito alla caviglia. Ecco di seguito la situazione e gli ultimi aggiornamenti.

Scontri tra ultrà di Roma e Lazio: la situazione

Nel corso dell'intervento delle forze dell'ordine per sedare lo scontro tra i tifosi della Roma e della Lazio sono stati sequestrati caschi, utilizzati per possibili travisamenti, mazze, bastoni e cacciaviti. Inoltre, un tifoso romanista di 41 anni è stato arrestato dagli agenti del Distretto Ponte Milvio e sono già al vaglio le immagini della Polizia Scientifica che hanno ripreso quanto accaduto per individuare ulteriori responsabilità. Dopo gli scontri sono aumentate anche le forze dell'ordine coinvolte e il piano messo in atto da Questura e Prefettura coinvolge più di mille uomini: si parla di derby a "rischio 4" (il più alto possibile).