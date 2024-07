Sassuolo-Lecce come seguirla: Sky o DAZN? Canale tv e probabili formazioni

In questa pagina tutte le informazioni utili per poter seguire Sassuolo-Lecce match di Serie A TIM: quando si gioca, l'orario e come seguirla in diretta tv live e streaming gratis: Sky Sport o DAZN? Si gioca al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia alle ore 12:30

Sassuolo-Lecce come seguirla in tv e streaming Live: le ultime in vista del match - Al Mapei Stadium i neroverdi di Ballardini vogliono dare continuità di risultati contro il Lecce di Gotti. Il lunch match al Mapei Stadium tra Sassuolo e Lecce rappresenta uno snodo fondamentale in ottica salvezza. Entrambe le squadre hanno cambiato allenatore in corsa per motivi differenti ma con il medesimo obiettivo: restare nella massima serie.

Sassuolo e Lecce si sono affrontate già 7 volte in tutte le competizioni, questo il bilancio:

3 vittorie Sassuolo

4 pareggi

0 vittorie Lecce

La sfida tra i due tecnici si disputerà nella giornata di domenica 21 aprile 2024 nel palcoscenico del 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia. Il fischio d’inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Doveri, è in programma alle ore 12:30. Al VAR ci sarà invece Pairetto. In questa pagina le ultime e dove vederla in diretta tv e streaming live.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora.

Sassuolo-Lecce come seguirla: Diretta streaming e Canale Tv

Partita: Sassuolo-Lecce

Sassuolo-Lecce Data: 21 aprile 2024

21 aprile 2024 Orario: 12:30

12:30 Canale tv: Sky

Sky Streaming: DAZN

Come seguire l'incontro in Live streaming e Tv

Il match tra Ballardini e Gotti sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN, piattaforma del gruppo Perform che ha acquisito i diritti televisivi di tutto il campionato di Serie A per le prossime tre stagioni. Per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi al costo di 29,99 euro mensili. Segui SASSUOLO-LECCE su DAZN. 29,99 €/mese.

Come seguire Sassuolo Lecce in tv e diretta su Sky? La partita di Serie A sarà visibile in diretta TV anche su Sky Sport, grazie all’acquisizione dei diritti tv per trasmettere tre partite di campionato a giornata. Il canale di riferimento è Sky Sport Calcio, con fischio d’inizio alle ore 12:30.

Sassuolo-Lecce come seguirla, probabili formazioni

Questo weekend è in programma lo scontro salvezza tra Sassuolo-Lecce. Andiamo a vedere le probabili formazioni, sfida con fischio d'inizio alle ore 12:30 di domenica 21 aprile 2024.

Nel Sassuolo da valutare le condizioni di Toljan, infortunatosi nella gara contro il Milan. Indisponibile Berardi (stagione finita), mentre sono a rischio Pedersen e Castillejo. Nel Lecce rientra Krstovic dalla squalifica e si gioca una maglia con Piccoli. Sansone dall’inizio al posto dello squalificato Almqvist? Out Banda, verrà sottoposto a un intervento chirurgico al ginocchio destro per una gonalgia.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Tressoldi, Erlic, Ferrari, Doig; Racic, Henrique; Defrel, Thorstvedt, Laurientè; Pinamonti. All: Ballardini

Lecce (4-3-3): Falcone; Gallo, Baschirotto, Pongracic, Gendrey; Rafia, Ramadani, Blin; Dorgu, Piccoli, Sansone. All: Gotti