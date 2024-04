Serie A, designazioni arbitrali: scelta storica per Inter-Torino

Sono state appena comunicate le designazioni arbitrali per la 34a giornata di Serie A, con un momento storico per il massimo campionato italiano: ci sarà una terna arbitrale tutta al femminile per la prima partita da Campione d'Italia per l'Inter, che sfiderà il Torino.

Ufficializzate le designazioni arbitrali per le partite della 34a giornata di Serie A, che prevede ben due big match, ovvero Juventus-Milan e Napoli-Roma. Per la sfida tra bianconeri e rossoneri, l'arbitro principale sarà Maurizio Mariani, della sezione di Aprilia, mentre per il match tra la squadra di Calzona e quella allenata da De Rossi ci sarà Simone Sozza della sezione di Seregno. Ma la prossima domenica, nella partita tra Inter e Torino, ci sarà un momento storico, con una terna arbitrale tutta al femminile.

Ferrieri Caputi ad arbitrare Inter-Torino

Per la prima partita dopo la vittoria dello Scudetto nel derby contro il Milan, ad arbitrare la partita dell'Inter, che ospiterà il Torino, ci sarà una terna tutta al femminile, con l'arbitro principale che sarà Maria Sole Ferrieri Caputi, coadiuvata dalle assistenti Francesca Di Monte e Tiziana Trasciatti, Matteo Marchetti vestirà i panni di quarto ufficiale. In sala VAR, a Lissone, ci sarà la coppia composta da Di Paolo e Aureliano. Ecco tutte le altre designazioni arbitrali per la 34a giornata di Serie A:

FROSINONE-SALERNITANA (Venerdì 26/04 h.20.45)

Fourneau

Tolfo - Fontemurato

IV: Volpi

VAR: Meraviglia

AVAR: Chiffi

LECCE-MONZA (Sabato 27/04 h.15.00)

Santoro

Vecchi – Palermo

IV: Collu

VAR: Irrati

AVAR: Gariglio

JUVENTUS-MILAN (Sabato 27/04 h.18.00)

Mariani

Berti – Cecconi

IV: Ayroldi

VAR: La Penna

AVAR: Aureliano

LAZIO-VERONA (Sabato 27/04 h. 20.45)

Massa

Costanzo – Passeri

IV: Tremolada

VAR: Pairetto

AVAR: Doveri

INTER-TORINO (Domenica 28/4, h. 12.30)

Ferrieri Caputi

Di Monte – Trasciatti

IV: Marchetti

VAR: Di Paolo

AVAR: Aureliano

BOLOGNA-UDINESE (Domenica 28/4, h. 15.00)

Sacchi

Bindoni – Tegoni

IV: Monaldi

VAR: Valeri

AVAR: Marini

ATALANTA-EMPOLI (Domenica 28/4, h. 18.00)

Fabbri

Peretti – Mondin

IV: Cosso

VAR: Doveri

AVAR: Guida

NAPOLI-ROMA (Domenica 28/4, h. 18.00)

Sozza

Bercigli – Scatragli

IV: Colombo

VAR: Abisso

AVAR: Irrati

FIORENTINA-SASSUOLO (Domenica 28/4, h. 20.45)

Marcenaro

Garzelli – Moro

IV: Prontera

VAR: Serra

AVAR: Pairetto

GENOA-CAGLIARI (Lunedì 29/04 h. 20.45)

Dionisi

Colarossi – Valeriani

IV: Di Marco

VAR: Marini

AVAR: Guida