Serie A, dove vedere Bologna-Salernitana: Sky, NOW o DAZN? Diretta TV, streaming e formazioni

In programma l'anticipo in "lunch match" della 30° giornata di Serie A TIM 2023/24. Il Bologna di Thiago Motta ospita la Salernitana di Stefano Colantuono. Si affrontano oggi, Lunedì 1 aprile, ore 12:30, allo "Stadio Renato Dall'Ara" di Bologna. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni, con aggiornamento delle formazioni ufficiali.

Serie A TIM 2023/24, dove vedere Bologna-Salernitana? Si gioca allo "Stadio Renato Dall'Ara" di Bologna, con calcio d'inizio in programma oggi, Lunedì 1 aprile 2024, alle ore 12:30. La gara è valida per la 30° giornata del massimo campionato italiano.

EVENTO BOLOGNA-SALERNITANA



Serie A TIM 2023/24

30° giornata LUOGO BOLOGNA



Stadio Renato Dall'Ara DATA Lunedì 1 aprile 2024 ORE 12:30 ARBITRI ARBITRO

Ermanno Feliciani

Sezione AIA di Teramo



ASSISTENTE 1

Luigi Rossi

Sezione AIA di Rovigo



ASSISTENTE 2

Marcello Rossi

Sezione AIA di Biella



IV UFFICIALE

Daniele Rutella

Sezione AIA di Enna



VAR

Marco Guida

Sezione AIA di Torre Annunziata



AVAR

Federico La Penna

Sezione AIA di Roma 1

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva ora.

Serie A: dove vedere Bologna-Salernitana?

Bologna-Salernitana viene trasmessa su: Sky e DAZN. Ecco le emittenti e i rispettivi canali:

Bologna-Salernitana, Diretta TV su: Sky Sport Calcio [Canale 202 e Canale 473 in Diffusione Terrestre], su Sky Sport 4K [Canale 213] e su Sky Sport [Canale 251], con servizio rivolto a tutti i clienti in possesso di un abbonamento Sky.

Bologna-Salernitana, Diretta TV su: DAZN.

Bologna-Salernitana, Live Streaming su: Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

Bologna-Salernitana, Live Streaming su: NOW, il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.

Bologna-Salernitana, Live Streaming su: DAZN, oltre che on demand, mediante l'apposita app su dispositivi mobile o connettendosi al sito internet da PC.

Telecronaca DAZN affidata a Riccardo Mancini, con il commento tecnico di Stefan Schwoch.

Bologna-Salernitana, dove vedere?



Emittenti Bologna-Salernitana, dove vedere?



Canali Bologna-Salernitana

Diretta TV su: Sky Sky Sport Calcio

Canale 202



Sky Sport Calcio

Canale 473 DT



Sky Sport 4K

Canale 213



Sky Sport

Canale 251 Bologna-Salernitana

Diretta TV su: DAZN DAZN Bologna-Salernitana

Live Streaming su: Sky Sky Go



skygo.sky.it Bologna-Salernitana

Live Streaming su: NOW NOW



nowtv.it Bologna-Salernitana

Live Streaming su: DAZN DAZN



dazn.com

Le probabili formazioni - Aggiornamenti formazioni ufficiali

Ecco le probabili formazioni di Bologna e Salernitana. Aggiornamenti con le formazioni ufficiali.

Probabili formazioni

Bologna-Salernitana



Aggiornamenti

Formazioni ufficiali



BOLOGNA



4-2-3-1 Probabili formazioni

Bologna-Salernitana



Aggiornamenti

Formazioni ufficiali



SALERNITANA



4-4-1-1 34

Federico Ravaglia 56

Benoit Costil 3

Stefan Posch 27

Niccolò Pierozzi 33

Riccardo Calafiori 44

Kostas Manolas 26

Jhon Lucumi 98

Lorenzo Pirola 22

Babis Lykogiannis 24

Marco Pellegrino 20

Michel Aebischer 33

Loum Tchaouna 8

Remo Freuler 25

Giulio Maggiore 7

Riccardo Orsolini 26

Toma Bašić 19

Lewis Ferguson 3

Domagoj Bradaric 56

Alexis Saelemaekers 87

Antonio Candreva 21

Jens Odgaard 9

Simeon Tochukwu Nwanko Coach



Thiago Motta Coach



Stefano Colantuono 🟡 Probabili formazioni

🟢 Formazioni ufficiali

Bologna-Salernitana: i precedenti

Bologna e Salernitana si sono affrontate 11 volte in tutte le competizioni ufficiali. Questo è il bilancio tra le due squadre:

3 vittorie Bologna

6 pareggi

2 vittorie Salernitana

