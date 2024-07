Serie A, Inter-Torino: dove vedere la partita in tv e streaming

L'Inter giocherà il suo primo match da campione d'Italia, ospitando a San Siro il Torino di Ivan Juric. I nerazzurri possono giocare con tranquillità, con l'unico obiettivo di raggiungere i 100 punti in classifica, ed ecco dove poter vedere la partita in tv e streaming.

L'Inter, dopo aver vinto lo Scudetto nel derby contro il Milan, può giocare con più rilassatezza, in attesa di continuare i festeggiamenti. La squadra di Simone Inzaghi nell'ultimo match ha battuto i rossoneri con il risultato di 2-1, al termine di una partita decisamente complicata e nervosa, soprattutto negli ultimi minuti. Nella 34a giornata di Serie A, i nerazzurri ospiteranno il Torino, che è decimo in classifica con 46 punti e viene da due pareggi a reti bianche contro Frosinone e Juventus, ed ha ancora flebili speranze di poter conquistare l'ottavo posto in campionato, che potrebbe valere un posto in Europa. Ecco dove vedere il match in tv e streaming.

Dove vedere la partita tra Inter e Torino?

La partita si giocherà domenica alle 12.30, dopo esser stata inizialmente fissata per sabato alle 15, ma è stata spostata a seguito della vittoria dello Scudetto dell'Inter nel derby di lunedì. Quindi i nerazzurri, dopo il match, gireranno col bus scoperto per le strade di Milano. Il match sarà visibile in streaming su Dazn, con l'app disponibile su smart tv, smartphone, tablet, pc e console.