Tudor: "Vittoria bella, faccio i complimenti ai ragazzi. Luis Alberto? Non voglio commentare perchè..."

Le parole dell'allenatore della Lazio, Igor Tudor, dopo l'incontro casalingo vinto contro la Salernitana per 4-1. Con questa vittoria i biancocelesti si portano a 49 punti, in piena zona Europa League. Nel prossimo turno la squadra romana sarà impegnato sul campo del Genoa.

Questa sera è andato in scena allo stadio "Olimpico" di Roma, il match Lazio-Salernitana, valevole per la 32.a giornata del campionato di Serie A, che ha visto il successo dei biancocelesti con il risultato di 4-1. Le reti sono state realizzate da Felipe Anderson (doppietta), Vecino ed Isaksen (per i granata monentaneo 2-1 di Tchaouna). Capitolini che si portano a 49 punti e nel prossimo turno sfideranno il Genoa allo stadio "Luigi Ferraris" di Genova (venerdì 19, ore 18.30).

Igor Tudor, le sue parole del dopo partita

"Non era facile. Bella vittoria, faccio i complimenti ai ragazzi. Potevamo fare altri 3-4 gol, è uscita una partita bella. All’intervallo gli ho chiesto di non prendere gol nel secondo tempo, soprattutto per creare una mentalità diversa. Abbiamo tenuto botta, creato tante occasioni. Sembra facile, ma la Salernitana è entrata bene, si è messa a specchio, hanno grande fisicità. Il clima era surreale, tocca a noi portare la gente dalla nostra parte. Luis Alberto? Non voglio commentare, perchè è una questione tra lui e la società. Per me ha fatto una buona gara, sono contento della sua prestazione. Sono cose che si fanno nel club, non fuori. La direzione è sicuramente giusta, abbiamo giocato contro la Juventus e la Roma che ieri ha fatto una partitona, ha meritato di vincere contro il Milan. Mix tra possesso e attacco dello spazio, mi piace il loro coinvolgimento".

"Anderson? Avevo sempre l’idea di farlo giocare lì, poi ora c’è finito per l’infortunio di Zaccagni. Ragazzo d’oro, lo vedo bene in questo calcio. Lazzari? Non è fuori ruolo, dal primo allenamento gli è piaciuto ciò che gli proponevo. Castellanos? Era dispiaciuto perché voleva continuare, per me ha fatto una grande gara. Lo vedo migliorato rispetto alle ultime gare nei movimenti, nel posizionamento. Sono veramente felice per lui. Champions? Guardo partito dopo partita, abbiamo fatto due gare di campionato. Andiamo step by step, migliorando, crescendo e vedendo a cosa ci porta".