Udinese-Roma sospesa per il malore di N'Dicka

Sul risultato di 1-1, il difensore della Roma Evan N'Dicka si è accasciato a terra dopo un improvviso malore. Il calciatore è stato immediatamente portato in ospedale e l'arbitro dopo l'uscita in barella del calciatore ha sospeso la partita. Si attendono aggiornamenti sulla situazione

Nel corso della partita contro l'Udinese, il difensore della Roma, Evan N'Dicka, ha vissuto un momento di terrore che ha scosso tutti i presenti alla Dacia Arena. Il difensore della squadra di De Rossi si è improvvisamente accasciato a terra dopo un malore, causando una sospensione della partita e generando paura tra i calciatori in campo. Il pubblico presente allo stadio e tutti i tifosi da casa hanno assistito con angoscia al momento in cui Evan N'Dicka è caduto a terra. I soccorsi sono stati immediati, con medici e staff medico che si sono precipitati sul terreno di gioco per assistere il giocatore. La paura si è diffusa rapidamente tra i calciatori, con molti guardando impotenti mentre il compagno di squadra veniva portato fuori in barella. La sospensione della partita è stata inevitabile, poiché la preoccupazione per la salute di N'Dicka ha preso il sopravvento sul gioco.

Ndicka esce in barella dopo un malore: sospesa la partita

Dopo i primi minuti di indecisione, l'arbitro ha deciso di sospendere la partita. Tuttavia, l'attesa per ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni è palpabile, con il i tifosi della Roma - e non solo - di notizie positive. La partita era ferma sul risultato di 1-1 con le reti di Pereyra e Lukaku. Il risultato sportivo, però, passa in secondo piano con il mondo del calcio che spera solo di avere buone notizie e che il calciatore possa tornare quanto prima nella migliore condizione possibile. Fin dall'inizio la gravità della situazione è parsa chiara e lo sguardo di De Rossi e Mancini, capitano della Roma, hanno confermato la serietà della cosa. La partita è stata sospeso a minuto 83' in via definitiva dopo che il calciatore si era accasciato a terra al minuto 73'. Attualmente non c'è nessun aggiornamento dalla Roma, tantomeno dall'entourage del calciatore ivoriano.