Atalanta-Fiorentina streaming gratis e diretta tv in chiaro: DAZN, Sky? Dove vedere Serie A

Si recupera l'ultima gara della ventinovesima giornata di Serie A, quella tra Atalanta e Fiorentina rinviata per la morta di Joe Barone. Un match quasi completamente inutile, visto che le due squadre non hanno più nulla da chiedere al campionato: ecco dove vedere la partita in tv e streaming.

Domenica 2 giugno alle ore 18 allo stadio “Gewiss Stadium” di Bergamo si disputerà il match Atalanta-Fiorentina, valevole per il recupero della ventinovesima giornata di Serie A, rinviata tre mesi fa per la morte di Joe Barone.

Una partita, nei fatti, praticamente inutile, quella che andrà in scena domenica in Lombardia. L'Atalanta ha conquistato il pass Champions League e non ha quindi nulla da chiedere a quest'ultima gara, mentre la Fiorentina è ottava e non può né scendere né salire. Insomma, sarà semplicemente un modo, per il popolo atalantino, per salutare la più bella stagione della storia dei bergamaschi, con la prima coppa europea della loro storia.

Dove vedere Atalanta-Fiorentina in tv e streaming: DAZN o Sky?

La partita Atalanta-Fiorentina sarà visibile su DAZN, in diretta esclusiva e con un ampio pre e post partita. Per assistere alla sfida, dunque, sarà necessario possedere un abbonamento al servizio: a quel punto, poi, bisognerà collegarsi all'app di DAZN tramite smart tv, smartphone, tablet o pc, oppure al sito del portale tramite pc, tablet o smartphone.