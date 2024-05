Dove vedere Udinese-Napoli in streaming e diretta Tv: Sky o DAZN? Data e orario

In questa pagina tutte le informazioni su come seguire in diretta tv e streaming Live gratis la partita della 35° giornata di Serie A TIM 2023-2024 tra Udinese-Napoli: Sky Sport o DAZN? Si gioca lunedì 06 maggio 2024 ore 20:45 alla Dacia Arena di Udine

UDINESE-NAPOLI IN TV E LIVE STREAMING, LE ULTIME - Lunedì 06 maggio alle ore 20.45 alla Dacia Arena di Udine si disputerà si disputerà il match Udinese-Napoli, valevole per la 35.a giornata del campionato di Serie A. Dopo il pareggio casalingo contro la Roma, la squadra di Calzona è scivolata al nono posto in classifica con 50 punti dopo 33 giornate. Un ruolino di marcia molto negativo che ha spento le residue chance di un posto nella prossima Champions League.

L'obiettivo è chiudere con orgoglio una stagione sciagurata e centrare almeno un posto in Europa League. I friulani si giocano la salvezza e devono assolutamente fare punti. Andiamo dunque a vedere nel dettaglio come seguire il match in diretta TV e streaming ed il precedente dell'ultima partita giocata un anno fa proprio ad Udine, in Friuli Venezia-Giulia.

SESTINA ARBITRALE

ARBITRO: Aureliano

ASSISTENTI: Bresmes – Dei Giudici

IV UFFICIALE: Tremolada

VAR: Marini

AVAR: La Penna

Tutta la Serie A Tim è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. 29,99 euro/mese. Attiva Ora

Udinese-Napoli in TV e streaming, dove vederla

Il match Udinese-Napoli sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN, piattaforma del gruppo Perform che ha acquisito i diritti televisivi di tutto il campionato di Serie A per le prossime quattro stagioni sportive. Per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi al costo di 34,99 euro mensili. Segui Udinese-Napoli su DAZN. Attiva ora.

Udinese-Napoli in diretta anche su Sky? Al momento la partita tra i bianconeri e gli azzurri non sarà trasmessa in diretta su Sky Sport. Infatti la tv satellitare ha deciso di trasmettere per la trentaduesima giornata altre partite di campionato.

Highlights partita anno scorso Udinese-Napoli