Frosinone-Udinese, streaming gratis e diretta tv SKY o DAZN? Dove vedere Serie A

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in diretta tv e streaming Frosinone-Udinese, match valevole per la 38.a ed ultima giornata del campionato di Serie A e in programma domenica 26 maggio alle ore 20.45 allo stadio "Benito Stirpe", in palio la permanenza in Serie A

Domenica 26 maggio, alle ore 20.45, allo stadio "Benito Stirpe", si disputerà il match Frosinone-Udinese, valido per la 38.a ed ultima giornata del campionato di Serie A. Prima di scoprire dove vedere Frosinone-Udinese in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

Il Frosinone ha 35 punti (8 vittorie, 11 pareggi e 18 sconfitte) ed è reduce dalla vittoria esterna dell' "U-Power Stadium" contro il Monza (0-1). L'Udinese, invece, ha 34 punti (5 vittorie, 19 pareggi e 13 sconfitte) e nell'ultimo turno è arrivato il pareggio interno contro l'Empoli (1-1). I ciociari per salvarsi potranno contare su due risultati su tre; i friulani, invece, hanno bisogno della vittoria senza fare calcoli in base a quanto accadrà in Empoli-Roma con anche i toscani in lotta per la salvezza.

Frosinone-Udinese sarà diretta dal signor Daniele Doveri della sezione di Roma 1, coaudiuvato da Alassio e Colarossi, mentre il quarto uomo sarà Maresca. VAR ed AVAR saranno rispettivamente Di Paolo e Paterna.

Frosinone-Udinese, le probabili formazioni

FROSINONE (3-4-2-1): Cerofolini; Lirola, Okoli, Romagnoli; Zortea, Barrenechea, Brescianini, Valeri; Soulé, Harroui; Cheddira. All. Di Francesco.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Walace, Payero, Kamara; Samardzic, Pereyra; Lucca. All. Cannavaro.

Dove vedere Frosinone-Udinese, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Frosinone-Udinese, valevole per la 38.a ed ultima giornata di Serie A, sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite) e Sky Sport 251 (satellite). Chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.

Questo match sarà trasmesso in diretta anche su DAZN. Sarà possibile seguire questo match scaricando l'applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla Amazon Fire Stick.