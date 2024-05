Juventus-Monza streaming gratis e diretta tv in chiaro: DAZN, Sky? Dove vedere Serie A

Non c'è più nulla da chiedere al campionato per questa Juventus targata Montero, che ha preso la qualificazione Champions e ha vinto la Coppa Italia: resta la voglia di regalare un'ultima soddisfazione ai tifosi contro il Monza di Palladino. Ecco dove vedere Juve-Monza in tv e in streaming.

Sabato 25 maggio alle ore 18 allo stadio “Allianz Stadium” di Torino si disputerà il match Juventus-Monza, valevole per la trentottesima ed ultima giornata di Serie A.

La Juventus non ha più nulla da chiedere a questa stagione. Ottenuta la qualificazione in Champions League ed alzato un trofeo, la Coppa Italia, i bianconeri arrivano all'ultima gara di campionato con il desiderio, semplicemente, di regalare un'ultima gioia ai suoi tifosi ed al mister Montero, che presto lascerà il posto a Thiago Motta. Anche il Monza non ha obiettivi, se non quello di violare per il secondo anno di fila l'Allianz Stadium e salutare in bellezza Palladino, che dovrebbe abbandonare la panchina dei brianzoli.

Dove vedere Juventus-Monza in tv e streaming: DAZN o Sky?

La partita Juventus-Monza sarà visibile su DAZN, in diretta esclusiva e con un ampio pre e post partita. Per assistere alla sfida, dunque, sarà necessario possedere un abbonamento al servizio: a quel punto, poi, bisognerà collegarsi all'app di DAZN tramite smart tv, smartphone, tablet o pc, oppure al sito del portale tramite pc, tablet o smartphone.