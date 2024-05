Lazio, per la qualificazione alla Champions League serve un miracolo: ecco l'unica combinazione possibile

La squadra biancoceleste grazie ad un ottima finale di campionato, non solo ha praticamente blindato la qualificazione alla prossima Europa League, ma ha ancora qualche piccolà possibilità di andare in Champions League. Per far si che ciò accada, serviranno tre combinazioni.

La Lazio di mister Igor Tudor, nelle ultime sette partite ha conquistato sedici punti, con i quali è riuscita a blindare la qualificazione all'Europa League (per l'aritmetica ormai basta pochissimo), ma c'è ancora un piccola speranza di acciuffare la Champions League, anche se per far si che ciò accadesse, ci dovrà essere una serie di eventi favorevoli.

Attualmente sono quattro le squadre già qualificate, ovvero i Campioni d'Italia dell'Inter, il Milan, il Bologna e la Juventus, mentre per il quinto posto che in questa stagione l'Italia ha ottenuto grazie al ranking per club, sembra ormai ad appannaggio dell'Atalanta che ha 63 punti (con una gara da recuperare contro la Fiorentina, domenica 2 giugno).

Ma a tutto questo c'è una postilla ed è quella che se la squadra orobica terminasse quinta classificata, libererebbe un sesto posto a patto di vincere l'Europa League (finale contro il Bayer Leverkusen, mercoledì 22 maggio), che attualmente è della Roma con 60 punti, con la Lazio che segue a 59.

Dunque i biancocelesti per ottenere la qualificazione per il secondo anno consecutivo alla massima manifestazione europea, dovranno scavalcare i gialorossi ed issarsi al sesto posto, tifare Atalanta (63 punti) contro i neo campioni della Bundesliga ed infine sperare che sempre la squadra nerazzurra non vada oltre il quinto posto, perchè se scavalcasse solo una tra Bologna e Juventus (67 punti), la sesta in classifica andrebbe in Europa League con la settima (ora proprio la Lazio).

RIcordiamo che la Roma nelle ultime due giornate giocherà contro il Genoa (in casa) ed Empoli (in trasferta), mentre la Lazio sarà impegnata sul campo dell'Inter, per poi finire all'Olimpico contro il Sassuolo. Se le due squadre finissero il campionato con gli stessi punti, a terminare quinta sarà la squadra di Daniele De Rossi, in virtù degli scontri diretti (0-0 all'andata e 1-0 al ritorno)