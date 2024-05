Lazio-Sassuolo, probabili formazioni: le scelte di Tudor e Ballardini per la gara di Serie A

Lazio-Sassuolo, le probabili formazioni: ecco le possibili scelte di Igor Tudor e Davide Ballardini in vista della sfida valida per la 38a giornata dell'edizione 2023/24 del campionato di Serie A. Il calcio d'inizio del match è previsto per le 20:45 di domenica 26 maggio.

I biancocelesti arrivano a questa sfida dopo il pareggio esterno ottenuto contro l'Inter: ad aprire la gara era stato un gol di Kamada, reso vano dalla marcatura sul finale di Dumfries. I ragazzi di Tudor si trovano al momento al settimo posto in classifica, in piena zona Europa League, a 3 punti di distanza dalla Roma sesta. I giallorossi sarebbero ad oggi qualificati in Champions League come sesti classificati in virtù della vittoria dell'Europa League da parte dell'Atalanta: la Lazio non può però più sperare di riacciuffare i rivali per via degli scontri diretti favorevoli alla squadra allenata da Daniele De Rossi.

Per quanto riguarda i neroverdi, la sconfitta della scorsa giornata contro il Cagliari per 0-2 ha condannato gli uomini di Ballardini alla matematica retrocessione con una giornata di anticipo. A causa delle reti di Prati e Lapadula della scorsa domenica il Sassuolo si trova dunque a 5 punti di distanza dalla quartultima posizione occupata dall'Udinese ad una sola giornata dalla fine del campionato. La lotta per il mantenimento del massimo campionato italiano vedrà quindi coinvolte solo Empoli, Udinese e Frosinone.

La direzione della gara di oggi sarà affidata a Paride Tremolada della sezione di Monza, coadiuvato dagli assistenti Del Giovane e Moro. Il quarto uomo sarà Collu, mentre in sala VAR agiranno Gariglio e Serra.

Lazio-Sassuolo, probabili formazioni

Lazio (3-4-2-1): Provedel; Patric, Romagnoli, Gila; Marusic, Rovella, Vecino, Felipe Anderson; Kamada, Zaccagni; Immobile. All. Tudor.

Sassuolo (4-2-3-1): Cragno; Toljan, Kumbulla, Ferrari, Doig; Lipani, Obiang, Volpato, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. All. Ballardini.