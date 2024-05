Lecce-Atalanta, streaming e diretta TV: Sky, NOW o DAZN? Dove vedere Serie A

Lecce-Atalanta, dove vederla? Ecco tutte le info utili, la designazione arbitrale e le probabili formazioni della sfida valevole per la 37a giornata di Serie A TIM. Il calcio d'inizio del match tra la squadra di Luca Gotti e quella di Gian Piero Gasperini è previsto per le 18:00 di sabato 18 maggio.

Lecce-Atalanta, dove vederla? Il fischio d'inizio della sfida tra giallorossi e nerazzurri è previsto per sabato 18 maggio alle 18:00. La gara, valevole per la trentasettesima giornata di Serie A, vedrà contrapposta la squadra di Luca Gotti a quella di Gian Piero Gasperini. I pugliesi sono reduci dalla sconfitta interna per 0-2 contro l'Udinese, risultato arrivato grazie alle reti di Lucca e Samardzic: la matematica salvezza è vicina, ma servirà ancora almeno un punto a Krstovic e compagni per la permanenza sicura nel massimo campionato. I bergamaschi vengono invece dalla sconfitta in finale di Coppa Italia contro la Juventus per 0-1, parziale dettato dal gol in avvio di Vlahovic.

La direzione della gara sarà affidata a Antonio Rapuano della sezione di Rimini, che sarà coadiuvato da Passeri e Costanzo. Il quarto uomo sarà Giua, mentre in sala VAR presenzieranno Chiffi e La Penna.

Dove vedere Lecce-Atalanta in TV e streaming

La partita prevista per le 18:00 di sabato 18 maggio sarà disponibile su DAZN e Sky. La prima piattaforma trasmetterà la diretta della sfida: per vederla da PC sarà possibile connettersi al sito ufficiale di DAZN, mentre per smartphone, tablet e smart TV c'è la possibilità di scaricare l'applicazione ufficiale di DAZN sullo store del proprio dispositivo. Inoltre, la piattaforma permette di usufruire dei contenuti trasmessi anche on demand, sarà quindi possibile vedere Lecce-Atalanta anche in differita con le medesime modalità descritte sopra. Anche il secondo emittente trasmetterà la diretta sui propri canali televisivi, con la possibilità di accedere al contenuto anche via streaming grazie ai servizi di Sky Go e NOW.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora.

Lecce-Atalanta, probabili formazioni

LECCE (4-4-2): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Almqvist, Ramadani, Blin, Dorgu; Krstovic, Piccoli. All. Gotti.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Hateboer, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Miranchuk, De Ketelaere; Scamacca. All. Gasperini.