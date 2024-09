Napoli, ecco lo stipendio per convincere Antonio Conte

Archiviata la stagione, il Napoli programma la prossima ma è alla ricerca del nuovo allenatore. Il presidente De Laurentiis vuole assolutamente Antonio Conte, ed è pronto ad offrirgli un ricco contratto per convincerlo: ecco lo stipendio proposto per l'ex tecnico di Juventus ed Inter.

Chiuso il campionato al decimo posto in classifica, senza neanche la possibilità di giocare la prossima Conference League, il Napoli si prepara a una vera e propria rivoluzione nella prossima stagione. La prima novità ci sarà in panchina, dove non verrà confermato Calzona, e il presidente Aurelio De Laurentiis vuole un tecnico top per riportate subito in alto il club partenopeo. Il favorito al momento sembra essere Antonio Conte, ed ecco lo stipendio proposto all'allenatore salentino.

Conte, pronto un contratto triennale

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, De Laurentiis è pronto a tutto per convincere Antonio Conte ad accettare la sua offerta. Per lui, il Napoli è pronto ad offrirgli un triennale con uno stipendio che si aggira sui 6-6,5 milioni di euro a stagione, ai quali vanno aggiunti anche due milioni di bonus in base ai risultati ottenuti dal club. Sono tanti i club a cui è stato accostato Conte, a partire dal Milan che però sembra aver definitivamente virato su Paulo Fonseca, ma anche al Chelsea, che un pò a sorpresa ha esonerato Mauricio Pochettino.

Al momento, l'ex allenatore di Tottenham, Juventus ed Inter è la priorità per il club campano, ed aspetta una risposta al più presto, in modo poi di virare su un altro profilo in caso di rifiuto.