Sassuolo-Cagliari, probabili formazioni: le scelte di Gilardino e Ranieri

Sassuolo-Cagliari, le probabili formazioni: ecco le possibili scelte di Davide Ballardini e Claudio Ranieri in vista della sfida valida per la 37a giornata dell'edizione 2023/24 di Serie A. Il calcio d'inizio del match è previsto per le 12:30 di domenica 19 maggio.

Sassuolo-Cagliari, probabili formazioni

Sassuolo (3-5-2): Consigli; Erlic, Ferrari, Kumbulla; Toljan, Henrique, Lipani, Thorstvedt, Doig; Laurienté, Pinamonti. All. Ballardini.

Cagliari (4-3-3): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Augello; Nandez, Sulemana, Deiola; Gaetano; Lapadula, Luvumbo. All. Ranieri.

Sassuolo-Cagliari, come arrivano le due squadre

Gli emiliani arrivano a questa sfida dopo la sconfitta interna per 2-1 contro il Genoa: a decidere la gara e a decretare la sconfitta dei neroverdi è stata l'autorete di Kumbulla al 63esimo minuto. L'autogol rischia di essere decisivo per le sorti della squadra in chiave rincorsa alla salvezza: con il passo falso di Genova il Sassuolo si trova infatti a 29 punti al penultimo posto della classifica di Serie A, a 3 lunghezze di distanza dalla quartultima piazza a 2 sole giornate dal termine della stagione. Non sarà dunque facile l'impresa a cui dovrà ambire la squadra dell'infortunato Domenico Berardi, da diversi anni ormai presenza fissa nel massimo campionato italiano.

Per quanto riguarda i sardi, nell'ultimo turno di campionato è arrivata una sconfitta pesante per mano del Milan: i rossoneri hanno infatti vinto per 5-1 a San Siro, risultato con il quale la squadra di Ranieri non è riuscita a muovere la classifica e a guadagnare punti che sarebbero stati fondamentali per la salvezza. I rossoblù si trovano attualmente al 16esimo posto in concomitanza con l'Udinese, ad 1 punto di vantaggio sull'Empoli terzultimo.

Per quanto riguarda la direzione della gara di oggi, sarà compito di Daniele Doveri della sezione di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Colarossi e Perrotti. Il quarto uomo sarà Dionisi, mentre in sala VAR agiranno Di Paolo e Mazzoleni.