Serie A, Bologna-Juventus: dove vederla in streaming e tv

Allo stadio Dall'Ara va in scena il match tra Bologna e Juventus, con entrambe le squadre che hanno conquistato l'accesso alla prossima Champions League, ed in palio c'è il terzo posto in classifica. Ecco le informazioni su dove vederla in tv e streaming.

Una delle partite più interessanti della 37a giornata è quella tra Bologna e Juventus, ecco dove vederla in tv e streaming. La squadra di Thiago Motta ha compiuto qualcosa di storico, conquistando l'accesso alla prossima Champions League con ben due giornate d'anticipo, grazie al successo ottenuto in casa del Napoli. Anche i bianconeri giocheranno nella massima competizione europea nella prossima stagione, ma viene da 5 pareggi consecutivi in campionato, di cui l'ultimo in casa contro la Salernitana.

Bologna-Juventus, ecco dove vederla

La partita tra Bologna e Juventus si giocherà lunedì alle 20.45, fondamentale per decidere chi arriverà al terzo posto in classifica e chiude la 37a giornata di Serie A. Il match sarà trasmesso in streaming su Dazn, con l'app disponibile su smart tv, smartphone, tablet, pc e console.