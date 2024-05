Serie A, Bologna-Juventus: le probabili formazioni

Sfida d'alta classifica nella 37a giornata di Serie A, con il Bologna che ospita al Dall'Ara la Juventus, ed in palio c'è il terzo posto in classifica. Entrambe sono già qualificate alla prossima Champions League, ed ecco le probabili formazioni della partita.

Il Bologna, grazie al successo ottenuto sul campo del Napoli e alla successiva vittoria dell'Atalanta contro la Roma, ha conquistato uno storico accesso alla prossima Champions League, insieme alla Juventus che viene dal pareggio casalingo contro la Salernitana: le probabili formazioni della partita. I ragazzi di Thiago Motta hanno raggiunto un traguardo storico, e l'attuale tecnico dei felsinei, potrebbe proprio allenare i bianconeri nella prossima stagione.

Le probabili formazioni di Bologna-Juventus

Per l'ultima partita in casa, sarà grande festa per il Bologna e per i suoi tifosi, con Thiago Motta pronto a schierare il miglior 11 a sua disposizione, al netto degli indisponibili Zirkzee e Ferguson, che hanno terminato la loro stagione anzitempo, insieme a Soumaoro, che è in dubbio. Mentre tra le fila della Juventus dovrebbe rivedersi Fagioli, finista la squalifica per calcioscommesse, In attacco spazio a Chiesa e Vlahovic, e dovrebbe essere proposto Weah come esterno a destra. Ecco le probabili formazioni:

BOLOGNA (4-1-4-1): Ravaglia; Posch, Lucumi, Calafiori, Kristiansen; Freuler; Orsolini, Fabbian, Aebischer, Saelemaekers; Odgaard.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Chiesa, Vlahovic.