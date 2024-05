Serie A, Inter-Lazio: dove vederla, Sky o Dazn?

Nella penultima giornata di Serie A, l'Inter ospita la Lazio di Igor Tudor e sarà il giorno della festa nerazzurra, che alzerà il trofeo dello Scudetto davanti ai suoi tifosi, e poi continuerà la festa con un concerto che si terrà all'interno dello stadio. Ecco dove sarà possibile vederla.

Inter e Lazio si affrontano nella 37a giornata di Serie A, ecco dove poter vederla in tv e streaming. I nerazzurri, allenati dal grande ex Simone Inzaghi, ha ancora l'obiettivo di superare il record di punti in campionato, e ci può riuscire solo vincendo le ultime due partite da giocare. Mentre i biancocelesti, che grazie a Tudor hanno cambiato marcia, sono in un ottimo momento di forma, e sono al settimo posto in classifica, che gli consentirebbe di giocare l'Europa League nella prossima stagione.

Inter-Lazio, dove vederla

Il match tra Inter e Lazio si giocherà domenica alle ore 18, e sarà trasmessa in streaming su Dazn, con l'app disponibile su smart tv, smartphone, tablet, pc e console. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora. Sarà una giornata di festa per i nerazzurri, aldilà del risultato della partita, perchè verrà alzato il trofeo della Serie A e poi proseguirà la festa con un lungo concerto.